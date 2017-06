Ärger über Radfahrer auf Gehwegen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zu den Unsitten in Bad Freienwalde gehört, dass auf den Gehwegen der Innenstadt, vor allem auf Königs- und Karl-Marx-Straße, immer wieder Radfahrer unterwegs sind. "Besonders unten an der Ecke, wo sich das Kaufhaus befindet, ist es gefährlich", sagt Angelika Hoffmann. Nach mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit rücksichtslosen Zweiradfahrern hat sie sich an die Märkische Oderzeitung gewandt. "Ich finde, dass mehr kontrolliert werden müsste", sagte die Seniorin gegenüber dieser Zeitung.

Auch an der WriezenerStraße, wo an beiden Seiten gemeinsame Geh- und Radwege sind, beobachtet sie immer wieder Radfahrer, die auf der falschen Seite fahren, was zu schweren Unfällen führen kann. Begegnen sich zwei Radfahrer, werde der Platz für den Fußgänger eng, so die Bad Freienwalderin.

Jens Schmoldt, Fachdienstleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Bad Freienwalde, hört Stimmen wie diese nicht zum ersten Mal. Er kennt allerdings auch die Argumente der Radfahrer, die gerade auf der Königstraße wegen der vielen Autos um ihre Sicherheit bangen und deshalb auf den Gehweg ausweichen. Viele Autofahrer reißen nach der erfolgreichen Eroberung eines Parkplatzes die Tür auf oder verlassen Parklücken, ohne nach hinten zu schauen, wie sie es mal in der Fahrschule gelernt haben.

Der Fachdienstleiter dankt Angelika Hoffmann und will das Problem mit rüpelhaften Radfahrern aus allen Altersgruppen bei der nächsten Erörterung mit der Polizei als wichtigen Punkt zur Sprache bringen. Er vermisst in der Bad Freienwalder Innenstadt zunehmend Rücksichtnahme bei allen Verkehrsteilnehmern. Ordnungsamt und Polizei sichern bereits bei gemeinsamen Streifen Schulwege und kontrollieren das Bahnhofsumfeld.

Die gerade erst auf den Weg gebrachte Sicherheitspartnerschaft könnte sich mit den Radfahrern beschäftigen. Sie setzt vor allem auf Information statt auf Repression. Die Straßenverkehrsordnung ist eindeutig: Kinder bis acht Jahre dürfen auf dem Gehweg begleitet von einer Aufsichtsperson ab 16 Jahre radeln. Wer nicht dazu zählt, muss mit 15 Euro Bußgeld rechnen.