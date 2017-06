Mit dem Deichverband gefeiert

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow (MOZ) Weit mehr als 500 Gäste konnten die Veranstalter des "Tages der offenen Tür" des Gewässer- und Deichverbandes (Gedo) am Freitag am Schöpfwerk Gusow begrüßen. Sie erlebten eine imposante Technikshow, informative Fachvorträge und einen tollen Oderbruchmarkt mit regionalem Handwerk und Gastronomie.

Da blieb selbst erfahrenen Oderbruch-Kennern wie Helmut Hulitschke oder Werner Zellmer mitunter der Mund vor Staunen offen. Den weitaus jüngeren Mitgliedern der Golzower Jugendfeuerwehr nicht minder. Denn was der Deichverband und seine Partner da am Mahlbusen und am Ufer der Alten Oder an Spezialtechnik vorführten, das sieht man nicht alle Tage, betonte denn auch Helmut Hulischke. Moderne Traktoren war dort ebenso zu sehen wie Mähtechnik, Bagger und Boote. Für Hans-Dieter Prügel aus Sophienthal war die Veranstaltung auch mit Erinnerungen verbunden. Er hatte das Schöpfwerk 1969 mit aufgebaut.

Dass der Deichverband eine für das Überleben der rund 20 000 Menschen im Oderbruch unabdingbare Aufgabe erfüllt, das konnten die Mitarbeiter um Vorsteher Jörg Schromm und Geschäftsführer Martin Porath mehrfach aus berufenem Mund hören. Gewürdigt wurden sowohl das 300. Deichverbandsjubiläum als auch die Jahrestage der beiden Hochwasser 1947 und 1997. Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde erinnerte an den Bauerntag nach dem Binnenhochwasser, als die Landwirte deutlich machten, dass dringend mehr Geld in die Grabensanierung gesteckt werden müsse. Bereits der vorige Deichverbandschef Jürgen Hartung habe in den 1990er Jahren vor einem Binnenhochwasser gewarnt, als die Unterhaltungmittel nahezu halbiert worden waren. "Inzwischen bin ich sehr froh, dass die Ressorts Umwelt und Landwirtschaft wieder zusammenwachsen", betonte sie auf Nachfrage. Und auch für den Bereich Wasserbau seien jetzt mehr Stellen bewilligt, so dass wieder Fachpersonal eingestellt werden kann. Bundestagsmitglied Hans Georg von der Marwitz (CDU) sprach die Biberproblematik an: "Der Biber gehört nicht ins Oderbruch!" Das viele Geld, das für Schutzmatten eingesetzt werde, könne sinnvoller angelegt werden.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) betonte, dass Brandenburg und das Oderbruch immer eine Herzkammer Europas waren, in der die Kulturen sich verbunden haben. "Unsere Vorfahren haben hier mit viel Handarbeit ein großes Entwässerungssystem angelegt, den größten eingedeichten Flusspolder Europas", erklärte Schmidt. Er betonte, der einzige Landrat zu sein, der als ehemaliger Meliorationsarbeiter noch wisse, was Modder ist. Die Hochwasser, auch das 1997er, hätten gezeigt, dass die Menschen im Bruch wissen, wie man die Natur pflegt und in der Not zusammenhält. Deshalb komme auch eine Ideologie derer nicht gut an, "die nicht unter uns leben, und uns erklären wollen, wie das Bruch funktioniert". Für die Zukunft des Oderbruchs sei es wichtig, dass der Deichverband seine kommunalen Handlungsspielräume behält. Im Anschluss an die Festreden erlebten die Gäste ein tolles Kulturprogramm u. a. mit DJ Flocky und dem Seelower Ensemble "Parents&Friends", das auch sein Oderlied präsentierte.