Schaulaufen der Fohlen

Attraktion: Mehr als 200 Zuschauer verfolgten am Freitagnachmittag die Fohlenschau in Altranft. Die Fohlen wurden erstmals registriert und bekamen das Brandzeichen des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt.

Alexandra Gässler aus Altlandsberg ist noch ganz außer Atem. Mit der Stute Aura und ihrem Hengstfohlen, das noch keinen Namen hat, hat die Junge Frau vom Altlandsberger Reiterhof Waldkante gerade vor den Preisrichtern und dem Publikum eine Runde gedreht. Zuerst ist Schritt gefordert, dann muss sie das Pferd zum Traben bringen. Und hoffen, dass das Fohlen die Bewegungen der Mutter nachahmt. "So können Richter seine Bewegungen bewerten", erläutert Gabor Hanke vom Pferdezuchtverein Oderbruch, der sich selber mit einem Fohlen den Richtern vorstellt. Stute und Fohlen hat er vorher geputzt und die Mähnen geflochten. "Das gehört zu einer Schau einfach dazu", sagt Gabor Hanke. Aufgeregt sei er nicht. "Wir machen das jedes Jahr", betont er.

Das Fohlen von Aura und Jutta Thomas, der Züchterin und Inhaberin des Reiterhofs, erreichte 7,5 Punkte beim Typ, 7,5 Punkte beim Gebäude und acht Punkte bei der Bewegung. Das Deutsche Pony kam so auf Platz drei bei den Ponys und Spezialrassen.

Mario Schirrmann aus Croustillier, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Oderbruch, begrüßte eingangs die Gäste. Der Verein werde sich am 9. September zusammen mit der Süddeutschen Pferdeauktion und dem Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt erstmals an einer Pferdeauktion in Münchehofe beteiligen, kündigte der Vorsitzende an.

Der Zuchtverein übernehme die Hälfte der Anmeldekosten für seine Mitglieder, damit sie wenigstens ein bisschen von dem zurückbekommen, was sie leisten. Denn von der Pferdezucht könne niemand in der Region leben, er zahlt eher drauf, sagte der Vereinsvorsitzende, der zwei Fohlen vorstellte.

Unter den Zuschauern fanden sich Experten wie Günter Sauer aus Parstein. Der inzwischen 87-Jährige hat als Preisrichter viele Turniere mitgemacht. "Wir hatten sogar in Parstein Turniere mit 60 bis 70 Teilnehmern", berichtete Sauer, der nach 1989 zehn Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister von Parstein war. "Ich habe immer eher für die Reiter entschieden, deshalb kennen mich viele noch und begrüßen mich immer freundlich", sagte Günter Sauer lachend. Jetzt begleitete er Sohn und Schwiegertochter zur Fohlenschau nach Altranft.

"Ich bewundere die Leute, die Fohlen ziehen und sich aufopfern", sagte Fritz Mechelke, der einen Reiterhof in Alttornow in Bad Freienwalde betreibt und unter den Zuschauern zu finden war. Das Hobby sei mit erheblichen Kosten verbunden. Schließlich dauere es drei bis vier Jahre, bis man ein Pferd reiten könne.

Ein Wollenberger, der seinen Namen sich in der Zeitung lesen wollte, früher aber alles geritten ist, lobte die Veranstaltung. Die Qualität der Turniere und der Veranstaltungen im Oderbruch wachse von Jahr zu Jahr.

"Ich freue mich, dass hier so viele Menschen sind", sagte Christof Nickel, Pferdeexperte aus Altranft, der Wanderreittouren veranstaltet. Er lobte das "Pferdematerial" als ausgezeichnet. "Das ist die richtige Veranstaltung für Pferdeliebhaber, fügte Nickel hinzu.