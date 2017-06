Baugrundstücke im Ort gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (veb) Es ist schön, dass die Großgemeinde Löwenberger Land als Wohnstandort immer attraktiver wird. Das gilt gleichermaßen für den Ortsteil Löwenberg. Doch, wo neues Bauland ausweisen? Die einfachste Variante ist immer, den Ortsrand zu nutzen und sozusagen an zubauen. Für die Kommunalpolitiker ist das allerdings nur die zweitbeste Variante. Deshalb suchten sie nach Möglichkeiten, im Ort selbst weitere Bauflächen auszuweisen. Fündig wurden die Kommunalpolitiker unter anderem im Bereich zwischen Kiefernsteg und der Straße Am Hain, die beide derzeit noch nicht miteinander verbunden sind. Dort eine Durchgängigkeit herzustellen, hätte gleich mehrere Vorteile. Der Wendehammer müsste nicht ausgebaut werden, damit große Fahrzeuge in die Straßen einfahren können. Fünf, vielleicht sogar sechs Gründstücke können entstehen. Die Flurstücke befinden sich zum großen Teil in Gemeindeeigentum, was die Vermarktung vereinfacht. Auch die Forst hat generell nichts gegen die Ausweisung als Bauland einzuwenden. Sie würde im Gegenzug jene Ackerfläche zur Aufforstung erhalten, die an die Festwiese angrenzt. Die Verhandlungen dafür würden laufen, hatte Bauamtsleiter Manfred Telm bereits den Mitgliedern des Bauausschusses mitteilen können.