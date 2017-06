Nach Prüfungsstress beim Abi jetzt Party

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Abi 2017 - ein Jahrgang der Superlative. Die "verrückteste" Mathe-Prüfung, die höchste Durchfallquote am beruflichen Gymnasium des OSZ II und ein Rekordergebnis am "Humboldt" - mit einer Bestschülerin, die den weitesten Schulweg hatte. Jetzt gibt es Zeugnisse.

296 Mädchen und Jungen waren an den sechs Gymnasien im Oberbarnim in der 12. beziehungsweise 13. Jahrgangsstufe gestartet, um dieser Tage das Zeugnis in den Händen halten und beim Abi-Ball das Ende der Schulzeit feiern zu können. Doch nicht jeder hat Grund dazu. Denn: Nur 264 haben es geschafft, das Abitur. Acht waren wegen ungenügender Leistungen erst gar nicht zu den Prüfungen zugelassen worden, 24 fielen durch. Was insgesamt einer Quote von fast elf Prozent entspricht - und damit noch über dem eh schon hohen Wert des Vorjahres (zehn Prozent) liegt. Wobei sich das starke Gefälle zwischen den einzelnen Gymnasien manifestiert hat.

Lag's am Mathe-Examen? "Das Abitur wird nie an nur einem Tag und mit einer Prüfung entschieden", sagt Hartmut Mahling, Direktor des Finow-Gymnasiums, mit Blick auf die fünf durchgefallenen Schüler an seinem Haus. Trotz aller Querelen - er ist mit dem Jahrgang (Durchschnitt 2,6) zufrieden, lobt die "breite Spitze" und insbesondere eine große Gruppe, die sich sozial engagiert hat. Unter anderem bei "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" und beim Nachhilfeunterricht, in der Schülerfirma "New Willing Helpers".

Ein wenig ratlos ist Hartmut Lewerenz, Leiter des Beruflichen Gymnasiums am Barnimer Oberstufenzentrum II. Von 67 Prüflingen haben 16 die Hürden nicht genommen, so viele wie noch nie. Was den Jahrgangsdurchschnitt auf 2,9 drückt. "Viele Schüler haben bereits eine Lehrstelle. Weshalb sie sich zumeist nicht mehr möglichen Zusatzprüfungen stellen", konstatiert er. Zudem beklagt der Schulleiter ein relativ niedriges Niveau bei den Prüfungen der 10. Klasse. "Und hier am Gymnasium kommt dann das böse Erwachen." Die Anforderungen steigen. Für Schüler in den Kursen Sozialwesen komme erschwerend hinzu, dass sie sich der Mathe-Prüfung stellen müssen. Die sei Pflicht - im Gegensatz etwa zu Schülern, die technische Kurse belegen. "Aber das wird sich mit der angekündigten Verordnung für die Gymnasiale Oberstufe vielleicht verändern", hofft Lewerenz.

Grund zur Freude hingegen bei seinem Kollegen Uwe Meier vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Trotz der Pannenserie beim Mathe-Abi in Berlin/Brandenburg, laut Meier die "verrückteste Prüfung", und Spannung bis zum Schluss (die letzte Prüfung fand am Freitagvormittag statt) - am Ende zeigte sich der Direktor hochzufrieden. "Ein leistungsstarker Jahrgang" bescheinigte er den Abiturienten bei einem Durchschnitt von 2,1 - womit der Spitzenwert von 2015 und 2016 egalisiert wurde - und vermeldete zugleich einen Rekord: "45 der 102 erfolgreichen Schüler haben eine Eins vor dem Komma. Das hatten wir noch nie." Ein 1,0er-Abitur bauten gleich sechs Schüler, auch das Spitze. Wobei das beste Ergebnis eine Uckermärkerin für sich verbuchen kann: Chantal Bohn aus Schönermark.

Die heute 18-Jährige war bereits mit der fünften Klasse aufs "Humboldt" gewechselt, in die hiesige Leistungsklasse. Seither nahm sie täglich den weiten Schulweg von mehr als zwei Stunden auf sich. Eigentlich wollte sie nach dem Abi zunächst ins Ausland gehen, erzählte sie kurz vor der Zeugnisausgabe im Kloster. Dafür wollte sie auch das Sonder-Stipendium der Sparkasse Barnim, mit dem sie Ende 2016 ausgezeichnet worden war, einsetzen. Doch nun mache sie in den Ferien ein Praktikum bei einer medizintechnischen Firma in Berlin. "Und Fahrschule", so die 18-Jährige. Studienmäßig ginge es wahrscheinlich in Richtung Biochemie oder Biotechnologie. Vielleicht auch Umweltschutz. Egal - mit 1,0 sollte die Bewerbung kein Problem sein. Das Lernen sei ihr eigentlich nie schwergefallen. "Meist habe ich die Zugfahrt genutzt." Chantal, so bestätigte Uwe Meier, sei eine extrem vielseitige Schülerin. Naturwissenschaften, Sprachen, Musik - ihr liege nahezu alles. 2014 nahm sie am Projekt "Young People in European Forests" teil und vertrat erfolgreich das Humboldt-Gymnasium, u. a. in Rumänien.

Eine 1,0 meldet auch das Berufliche Gymnasium an den Oberbarnimschulen Eberswalde. Dort sind die Prüfungen allerdings noch nicht abgeschlossen. Am Freien Joachimsthaler Gymnasium und an der Jugendakademie - Evangelisches Gymnasium (jeweils neun Schüler) haben alle bestanden.