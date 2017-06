Footballer gehen mit Sieg in die Sommerpause

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583632/

Die Young Red Cocks gingen als Erste in Führung, als Quarterback Johannes Knak auf Robert Schulz passte - es stand 7:0 nach gültigem Zusatzpunkt durch Paul Beyer. Die Defense der Oderstädter ließ Radebeuls Offense nicht ins Spiel kommen und brachte immer wieder den eigenen Angriff auf das Feld. Diese Chance nutzte Michael Snider nach einem Pass von Knak und erlief das 14:0 für die Young Red Cocks. Einige Strafen, auf die die unerfahrenen Schiedsrichter entschieden, waren für die Frankfurter Trainer nicht immer nachvollziehbar. So kam es, dass die Gäste noch vor der Halbzeit auf 14:7 verkürzten.

Nach der Halbzeitpause hatten die Frankfurter das Angriffsrecht und konnten mit schönen Läufen von den Runningbacks William Kemmel und Leo Machel bis kurz vor die Endzone marschieren. Johannes Knak erlief die restlichen Yards zum Touchdown und baute die Führung auf 21:7 aus. Radebeul wurde immer wieder gestoppt und fand nicht richtig ins Spiel. Im Gegenzug fing Robert Schulz seinen zweiten Touchdownpass und erhöhte auf 27:7. Radebeul setzte nun alles auf eine Karte und spielte oft den vierten Versuch aus. Die gut ausgeführten Spielzüge brachten die Foxes noch einmal in Frankfurts Endzone zum 27:14. Den Extrapunkt konnten die Gäste aber nicht verwerten. Nach einem geblockten Zusatzkick nahm Tobias Kluge den Ball auf und erlief mit schönem 80-Yards -Run zwei Punkte für sein Team. Am Ende hieß es nach einer hart umkämpften Partie 29:13 für die Gastgeber.

Nach dem Spiel wurde drei Spielern der Young Red Cocks ein würdiger Rahmen geboten. Paul Rubelt wurde wieder herzlich in den Reihen seines Teams aufgenommen, nachdem er am Dienstag von seinem Austauschjahr aus Amerika zurückgekommen war. Von Robert Schulz und Michael Snider haben sich die Young Red Cocks verabschiedet. Während Michaels Austauschjahr endet, zieht es Robert für ein Jahr nach Kanada.

Die Young Red Cocks gehen mit dem erreichten Saisonziel in die Sommerpause. "Wir bedanken uns bei den Fans, die uns so toll unterstützt haben", dankt Spieler Aimen Kaiser. Trainer Oliver Frütsch lobt die leicht steigende Tendenz der Zuschauerzahlen. "Das motiviert auch die Jungs. Ich würde mich freuen, beim nächsten Heimspiel am 16. September noch mehr Frankfurter begrüßen zu können". Im Sommer wollen die Jugend-Footballer weitere Öffentlichkeitsarbeit leisten, um noch mehr Menschen zu erreichen.

Gruppe Ost

1. Frankfurt Red Cocks5138:81 8:2

2. Radebeul Sub. Foxes458:1172:6

3. Leipzig Hawks48: 92 0:8