Polizeibericht Schwedt vom 23.06.2017

Prenzlau. Außer Rand und Band war ein Mann in einem Verbrauchermarkt in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Prenzlau. Der 35-Jährigewarf mehrere Bierflaschen nach einem Mann. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Als die Beamten den Flaschenwerfer in Gewahrsam nahmen, leistete er heftigen Widerstand. Er spukte und trat nach den Beamten und pöbelte selbst als ihm die Handfesseln angelegt waren weiter und beleidigte die Polizisten. Diese brachten ihn in ein Krankenhaus nach Eberswalde.

Rentnerin lässtBetrüger abblitzen

Prenzlau. Ein Betrüger ist mit seinem Versuch gescheitert, eine Rentnerin in Prenzlau um ihre Ersparnisse zu bringen. Er gab sich als Mitarbeiter der Bundesbank aus und kündigte der 78-Jährigen einen fünfstelligen Bargeldgewinn an. Allerdings müsste sie dafür eine Sicherungssumme von mehreren Hundert Euro einzahlen. Die Seniorin beendete schnell das Gespräch und meldete sich bei der Polizei.

83-jährige Frauberaubt

Schwedt. Eine 83-jährige Frau ist in Schwedt von einem Mann beraubt worden. Er näherte sich auf einem Fahrrad der Rentnerin von hinten, entriss ihr die Handtasche und entkam mit der Beute, deren Wert auf rund 100 Euro geschätzt wird. Die Frau blieb unverletzt.

Fensterscheibeneingeschlagen

Schwedt. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch zwei doppelt verglaste Fensterscheiben eines Hauses in der Ehm-Welk-Straße in Schwedt eingeschlagen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro.