Polizeibericht Eberswalde vom 23.06.2017

Eberswalde/Prenzlau. In ein Krankenhaus in Eberswalde haben Polizisten einen Mann gebracht, der außer Rand und Band in einem Verbrauchermarkt in Prenzlau war und dort mehrere Bierflaschen nach einem Mann geworfen hatte. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Als die Beamten den Flaschenwerfer in Gewahrsam nahmen, leistete er heftigen Widerstand. Der 35-Jährige spuckte und trat nach den Beamten und pöbelte selbst als ihm die Handfesseln angelegt waren weiter und beleidigte die Polizisten.

Nach Reifenplatzer BAB 10 gesperrt

Hellersdorf. Auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf gab es Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Unfall. An einem Kleintransporter platzte ein Reifen. Das Fahrzeug fuhr in die Leitplanke, prallte ab, kam auf dem mittleren Streifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die BAB 10 war ab 8 Uhr wieder frei.

Per Hubschrauberins Krankenhaus

Groß Schönebeck. Ein 16-Jähriger war Mittwochabend per Leichtkraftrad zwischen Eichhorst und Groß Schönebeckunterwegs. Er kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum. Schwer verletzt wurde der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Firmentransporter aufgebrochen

Groß Schönebeck. In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in der Liebenwalder Straße ein, brachen zwei Transporter auf, stahlen Baumaschinen. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Hochsitzangezündet

Neu Lindenberg. Am Waldrand an der Gunterstraße in Neu Lindenberg zündeten Unbekannte einen demontierten Hochsitz an. Die Freiwillige Feuerwehr löschte.