Polizeibericht Strausberg vom 23.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583641/

Bollersdorf. Der Fahrer eines Opel Vivano kam aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag zwischen Bollersdorf und Reichenberg nach links von der Straße ab. Er stieß in der Höhe des Abzweigs nach Buckow gegen einen Leitpfosten und anschließend streifte er mit dem Fahrzeug einen Baum. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in das Krankenhaus Strausberg gefahren. Der Transporter war nicht mehr betriebstüchtig. Der Schaden beträgt geschätzte 6000 Euro.

Verkehrsschilderumgefahren

Petershagen-Eggersdorf. In der Strausberger Straße fuhr am Mittwoch gegen vier Uhr der Fahrer eines Mitsu- bishi Colt zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel um. Er blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Der Schaden beträgt ungefähr 3000 Euro.