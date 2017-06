Polizeibericht Bernau vom 23.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hellersdorf. Auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Marzahn und Hellersdorf gab es Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Unfall. An einem Kleintransporter platzte ein Reifen. Das Fahrzeug fuhr in die Leitplanke, prallte ab, kam auf dem mittleren Streifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die BAB 10 war ab 8 Uhr wieder frei.

Licht vertreibt Eindringlinge

Bernau. Mittwochnacht versuchten Unbekannte in ein Haus in der Offenbachstraße einzudringen. Gegen 2 Uhr wurden die Bewohner durch ungewöhnliche Geräusche geweckt. Als das Licht anging, verschwanden die Täter vom Grundstück. Sie hatten versucht, über ein angeklapptes Fenster einzudringen.

Motorradfahrer schwer verletzt

Marienwerder. Am Mittwochabend stießen ein Kradfahrer und ein Pkw in der Eberswalder Straße zur Einmündung Gartenweg zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt 15 000 Euro. Der Unfallhergang wird untersucht.

Per Hubschrauberins Krankenhaus

Groß Schönebeck. Ein 16-Jähriger war Mittwochabend per Leichtkraftrad zwischen Eichhorst und Groß Schönebeckunterwegs. Er kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum. Schwer verletzt wurde der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Firmentransporter aufgebrochen

Groß Schönebeck. In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in der Liebenwalder Straße ein, brachen zwei Transporter auf, stahlen Baumaschinen. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Hochsitzangezündet

Neu Lindenberg. Am Waldrand in der Nähe der Gunterstraße in Neu Lindenberg zündeten Unbekannte einen bereits demontierten Hochsitz an. Die Freiwillige Feuerwehr löschte.

Von Freitag bis 30. Juni fährt die S-2 zwischen Buch und Blankenburg alle 20 Minuten. Außerdem entfällt der RE 3 heute Nacht ab Prenzlau.

Verkehrstipp