Polizeibericht Oranienburg vom 23.06.2017

Oranienburg. Unbekannte haben sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Café in der Mittelstraße verschafft und dort drei Spielautomaten aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Ein Kriminaltechniker sicherte DNA- und daktyloskopische Spuren (Fingerabdrücke). Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro beziffert.

Bootsmotor gestohlen

Oranienburg. In der Schubertstraße sind in der Zeit zwischen 3. und 21. Juni der Außenbordmotor, ein Echolot und diverses Zubehör von einem Boot entwendetworden. Das Boot befand sich auf einem Anhänger, der auf auf einem Grundstück stand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka10 000 Euro.

Einbruch misslungen

Oranienburg. Polizeibeamte bemerkten am Donnerstag gegen 2.45 Uhr an einer Tankstelle in der Saarlandstraße eine aktive Alarmanlage. Bei der Überprüfung stellten sie an der Eingangstür Hebelspuren fest. In das Gebäude gelangten die Unbekannten aber nicht. Eine Fahndung im näheren Umkreis blieb erfolglos.