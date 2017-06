Polizeibericht Neuruppin vom 23.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (RA) Ein Kyritzer Hotelier hat der Polizei zwei Zechpreller anzeigen müssen. 130 Euro schulden sie ihm. Eingecheckt hatten der Mann und die Frau am 2. Juni – für drei Nächte. Doch schon zwei Tage später waren die beiden samt ihrer Sachen verschwunden.

Opa zeigt Fahrraddiebstahl an

Wittstock (RA) Einem Jungen ist in Wittstock das Fahrrad gestohlen worden. Dessen Opa zeigte am Mittwoch das Verschwinden des Gefährts bei der Polizei an. Es handelte sich um ein 28er-Mountainbike der Marke Prince im Wert von 360 Euro. Gestohlen worden war es aus dem Kelle eines Wohnhauses an der Wittstocker Polthierstraße in der Nacht zu Montag.

Angetrunken am Steuer

Wusterhausen (RA) Einen Hauch zu viel getrunken hat ein 29-Jähriger, der am Mittwoch in Wusterhausen am Markt in seinem Fiat gestoppt wurde. Er pustete 0,56 Promille. Der gerichtsfeste Test erbrachte einen Wert von genau 0,5 – ausreichend für eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Junge Frau schwer verletzt

Neustadt (RA) Eine 30-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Dreetz und Neustadt schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Hyundai aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Berliner Krankenhaus. Der Wagen musste geborgen werden. Der Schaden liegt bei 2 300 Euro.