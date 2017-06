Polizeibericht Neuruppin vom 23.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583646/

Neuruppin (RA) Ein Mutter-Tochter Gespann zeigte am Mittwoch einen Diebstahlin Neuruppin an. Die beiden befanden sich zu dem Tatzeitpunkt in der Kita Gänseblümchen. Die Diebe entwendeten das Smartphone, die Brieftasche und den Ausweis der Tochter. Der Schaden belief sich auf 400 Euro.

Tasche beim Einkauf entwendet

Neuruppin (RA) Durch eine kurze Unaufmerksamkeit kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl im Neuruppiner Real-Markt. Die Tasche einer 52-Jährigen wurde ihr beim Einkaufen von Unbekannten gestohlen. Darin befanden sich Dokumente und eine Brieftasche. Schaden: zirka 500 Euro.

Ausgeparkt und Peugeot gestreift

Neuruppin (RA) Ein 77-Jähriger verursachte am Mittwoch einen Blechschaden. Als er in der Neuruppiner Karl-Marx Straße auf einem Parkplatz rangierte, stieß der Mann mit seinem VW gegen einen dort parkenden Peugeot. Schaden: 200 Euro.

Unterstand zerstört

Neuruppin (RA) Am Mittwoch zerstörte ein 30-Jähriger einen Unterstand für Einkaufswagen. Als er mit seinem Auto samt Wohnanhänger vom Parkplatz des Ruppiner-Einkaufszentrums fuhr, war er für kurze Zeit unachtsam und rammte den Abstellplatz. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro.