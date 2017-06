Viele Nachfragen nach Bauland in Beeskow

artikel-ansicht/dg/0/

20 Hektar des Stadtwaldes sollten ursprünglich schrittweise als Wohnbaustandort erschlossen werden. Daraus wird nichts, weil die Forstverwaltung den Wald als schützenswert angesehen hat. "Deshalb haben wir drastisch reduziert", erklärt Kämmerer Steffen Schulze. Nur noch vier Hektar Waldgebiet werden für den Eigenheimbau erschlossen - entlang der Lübbener Chaussee, gegenüber der ehemaligen Förderschule. Fachbereichsleiterin Kerstin Bartelt rechnet damit, dass hier etwa 35 bis 40 Eigenheime gebaut werden könnten. "Unser Ziel ist es, ab 2018 Gründstücke zu verkaufen."

In der Storkower Straße, hinter dem Reitplatz, hat die Stadt 1,5 Hektar Land gekauft. "Alle acht Parzellen sind bereits reserviert. Verkaufen können wir erst, wenn der Bebauungsplan beschlossen ist", so der Kämmerer. Das Gebiet nennt sich "Am Stadtfeld". Weiterhin wird ein Baufeld für etwa 15 Häuser am Schneeberger Weg entwickelt. Auch hier war ursprünglich mehr geplant, aber das sei an der Landwirtschaft gescheitert, landwirtschaftliche Nutzfläche hätte in Bauland umgewandelt werden müssen. Schrittweise entwickelt werden soll weiterhin ein großes Gebiet am Vorheider/Birkholzer Weg. Laut Schulze habe man sich mit Landwirten über einen Flächentausch geeinigt.

Zirca vier Hektar sollen am Mühlenberg (nähe Ostkreuz) als Bauland vorbereitet werden. Die Fläche befinde sich fast ausschließlich in Privathand, die Stadt wolle kaufen, ein Aufstellungsbeschluss werde vorbereitet.

Die Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf sei unterschiedlich, sagt Schulze. Fünf Euro pro Quadratmeter Kaufpreis und die Zusicherung einer 80-prozentigen Gewinnbeteiligung sei allerdings für die Stadt die Grenze. "Sonst ist es für uns wirtschaftlich nicht machbar. Wir wollen nichts verdienen, aber auch nichts dazu legen", so Schulze.

Völlig ergebnisoffen sind noch die Bemühungen um Bauland auf dem Gelände der ehemaligen TÜV-Akademie in Bahrensdorf. Das fast sieben Hektar große, bebaute Gelände war 2013 an eine Berliner Immobilien-Entwicklungsgesellschaft für 163 000 Euro versteigert worden. Getan hat sich bisher nichts.

Die Geschichte ähnelt der des Beeskower Bahnhofsgebäudes, das ebenfalls mehrfach verkauft worden war, aber dann brach lag. Inzwischen hat es die Stadt gekauft. "Weil sich auf dem TÜV-Gelände nichts tut, verhandeln wir jetzt mit dem Eigentümer", berichtet Schulze. Das Problem: der Grundstückspreis. "Hier entstehen sehr hohe Erschließungskosten, allein schon durch den Abriss alter Gebäude. Wir kämen dann auf Quadratmeterpreise zwischen 35 bis 40 Euro."

Die Stadt steht unter Druck, Bauwilligen Flächen anzubieten, den auch privat werde kaum etwas verkauft. Jede Woche würden sich ein bis zwei Interessenten in der Stadtverwaltung erkundigen, heißt es. Diese sollen auf keinen Fall verprellt werden. Denn es sei wichtig, die Einwohnerzahlen mindestens zu halten. "Schließlich wollen wir unsere Infrastruktur erhalten, die Kitas, die Schulen oder auch das Kino", begründet Steffen Schulze die Notwendigkeit der Erschließung von Bauland. Dabei stirbt auch die Hoffnung nicht, dass wieder mehr Großstädter, die Lärm und hohe Mieten satt haben, ins Grüne ziehen wollen.