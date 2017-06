artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) "#Friede sei mit dir" - unter diesem Motto haben rund 100 Menschen in Berlin an einem Friedensmarsch von Muslimen teilgenommen. Sie demonstrierten am Freitagabend im Zentrum der Hauptstadt gegen islamistischen Terror und für den Frieden. Auf Plakaten und Bannern stand in deutscher, arabischer oder englischer Sprache etwa "NOT in my name" (Nicht in meinem Namen)". Der Berliner Polizei zufolge waren 1500 Menschen angemeldet.