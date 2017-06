Lückenschluss mit Loch

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Panketal (MOZ) An der L 200 entsteht zurzeit ein zweieinhalb Kilometer langes Teilstück eines Rad- und Gehweges. Doch ab Ortseingang Bernau klafft ein Loch. Ein Kilometer fehlt, um die Sicherheit für Schulkinder und Spaziergänger an der stark befahrenen Straße zu gewährleisten.

Der Lückenschluss ist damit also nicht perfekt, wenngleich Christel Zillmann, die sich seit Jahren engagiert, dennoch den Baufortschritt würdigt. "Wir haben so lange gekämpft, Unterschriften gesammelt, Minister bekniet und den Landesbetrieb genervt. Wir sind froh, dass es jetzt immerhin von Schwanebeck aus weitergeht", betont die Linke Fraktionschefin im Panketaler Gemeinderat und Streiterin in der Bürgerinitiative des Ortes.

Denn nachdem Schwanebeck vor vielen Jahren das Teilstück des Radweges von der Schule zum Abzweig Birkholzer Weg verlegen ließ und auch für Beleuchtung am Wegesrand sorgte, ruhte das Vorhaben. Schulkinder, wie die Tochter von Sabine Redisch von der Panketaler Bürgerinitiative, mussten vom Fahrrad auf den Bus umsteigen, der Schulweg nach Bernau verlängerte sich dadurch von zehn Minuten auf eineinhalb Stunden.

Andreas Schade, Abteilungsleiter Planung vom Landesbetrieb Straßenwesen, berichtete, dass nun ein zweieinhalb Kilometer langes Teilstück entsteht, das gut eine Million Euro kostet. 40 000 Euro gibt die Gemeinde Panketal dazu, wie Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) bestätigt. "Wir werden für die LED-Beleuchtung sorgen."

Ende September soll der Ausbau laut Landesbetrieb vollendet sein. Zurzeit wird eine Spundwand als Stütze gesetzt, die Strabag als ausführende Firma hat den Asphalt ausgewalzt. Nun fehlt etwa ein Kilometer von der Ortseinfahrt Bernau, um den Weg an die vorhandene Verbindung in Bernau heranzuführen.

André Stahl (Linke), Bürgermeister von Bernau, der nicht zu dem Vororttermin kommen konnte, bestätigte am Freitag telefonisch, dass das Problem bekannt ist und prioritär behandelt werden soll. Die Stadt als Baulastträgerin wolle die Planungen fortführen, damit schnell weitergebaut werden könne. "Wir übernehmen vom Landesbetrieb die Entwicklungsplanung und müssen noch eine Ausführungsplanung und Ausschreibung vorantreiben. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr weiterbauen können."

Dies sei auch unabhängig davon, dass auf dem einstigen Kasernengelände Wohnungsbau erfolgen solle. "Wir warten nicht ab, sondern steigen umgehend in die Planungen ein", verspricht Stahl. Ein Provisorium, wie beim Vororttermin und in der BI diskutiert, soll es nicht geben. "Wenn, dann bauen wir richtig", macht André Stahl klar. Auch auf die Gefahr hin, "dass während der Bauphase auf dem Kasernengelände noch einmal etwas verändert werden muss".

Britta Stark, SPD-Landtagspräsidentin und Abgeordnete im Barnim, musste ihr Fahrrad noch im Keller stehen lassen. "Ich freue mich aber, wenn wir den Radweg endlich bekommen", sagt die vorsorglich sportlich gekleidete Panketalerin beim Vororttermin. Gemeinsam mit Christel Zillmann erinnert sie mit historischen Fotos an die Übergabe von beinahe 2000 Unterschriften an Verkehrsminister Reinhold Dellmann (SPD). Das war 2009.

Längst wechselten die Minister in dem zuständigen Ressort, wuchsen Schulkinder zu Studenten und Facharbeitern heran. "Aber unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt", freut sie sich ebenso wie der Linke Landtagsabgeordnete Ralf Christoffers, der einst als Europaminister schon einmal Geld für das Vorhaben besorgt hatte. Dann kam es aber wie so oft in der langen Radweg-Geschichte: Er konnte aufgrund anderer dringender europäischer Vorhaben und politischer Wechsel das Versprechen nicht einhalten.