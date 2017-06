artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Etwa 80 Schülerinnen und Schüler des Rouanet-Gymnasiums haben am Freitag am achten Schul-Triathlon teilgenommen. Organisator war wie in den Vorjahren Uwe Drendel. Dabei galt es, vier Bahnen (200 Meter in der Flussbadeanstalt zu schwimmen. Anschließend mussten sechs Kilometer per Fahrrad bewältigt werden. Die dritte Disziplin bestand aus einem 1000-Meter-Lauf im Stadion des Sport- und Freizeitzentrums. Am Ende wurde von jeder Staffel, beziehungsweise Einzelstarter, die Gesamtzeit gemessen.