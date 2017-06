Sammlung von Unterschriften erweist sich als schwierig

artikel-ansicht/dg/0/

So werden noch zahlreiche Unterstützerunterschriften benötigt, die vor allem für die Zweitstimme eine Relevanz darstellen. Mit der Zweitstimme votieren die Wahlberechtigten nicht eine bestimmte Person, sondern eine Partei. Sollten die 2000 Unterschriften nicht zusammenkommen, wird die "Partei" nicht auf dem entsprechenden Stimmzettel vertreten sein.

Stefan Reckin, Bundestagsdirektkandidat der Partei "Die Partei" im Wahlkreis Oberhavel-Havelland II, hat indes die 200 nötigen Unterstützerunterschriften vor dem Hintergrund der Erststimme zusammen, doch insgesamt fehlen der politischen Partei im Land noch rund 400 Unterschriften. Etwa 1800 liegen bereits vor, "doch brauchen wir mit Blick auf die insgesamt 2000 benötigten Unterschriften einen Puffer, um möglicherweise ungültige Nachweise kompensieren zu können", so Krause. Bundesweit ist der Landesverband parteiintern Schlusslicht beim Sammeln von Unterschriften, und das obwohl das "Klinkenputzen" akribisch erfolge. "Die Hürden sind hoch. Es ist ein schwieriges Unterfangen. An 20 Tagen haben wir etwa für Stefan Reckin mit bis zu fünf Parteifreunden gerade mal die 200 Unterschriften zusammenbekommen. Im ländlichen Raum haben wir da in der Tat Probleme. Selbst Parteien wie CDU und SPD würden regional Probleme bekommen, wenn sie Unterstützerunterschriften sammeln müssten", meinte Krause. Seine Partei hat aktuell bundesweit 22.600 Mitglieder, in Brandenburg 420 und im Havelland deren 25. Bis zum 17. Juli um 18 Uhr müssen die bestätigten Unterstützerunterschriften dem Landeswahlleiter vorliegen. Infos zu den Unterstützerunterschriften: www.weltsozialamt.de