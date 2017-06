Jump Kids und Bananensplit in Siegerliste

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die 21. Auflage des traditionellen Oder-Center-Streetballturniers, von BG Schwedt und Kreissportjugend veran-staltet, war eingebettet in die 23. Kinder- und Jugendsportspiele der Uckermark. In sechs Altersklassen wurden Sieger und Platzierte ermittelt.

Traditionell reiste auch die Landessportjugend-Crew um Guido Hannemann am Morgen an, brachte das gesamte Equipment für Streetballturniere mit, zeichnete für die Spielorganisation, die Moderation und die trendige Umrahmung mit Hip-Hop-Musik verantwortlich. Das stärkste Teilnehmerfeld bei insgesamt 17 Mannschaften war bei den Minis (Jahrgang 2006 und jünger)mit fünf Teams zu verzeichnen.

In dieser Altersklasse spielte auch ein Team der Kästner-Grundschule mit. Zu den siegreichen "Jump Kids" vom Gastgeber BG Schwedt gehörten Linus Pirscher, Robert Otrosenko und Leo Tetzlaff. Sie gewannen vor "Die Langsamen" (Niklas Kasiske, Devin Zürner, Mika Munckelberg) sowie "The Fireballs" (Marc Grodon, Luca Roye Noel Mühle/alle aus Schwedt). Vierter wurden "Die 4 Basketballer" (Yannis Kasiske, Finley Kasch, Niklas Nölting und Toni) vor "Das fliegende Klassenzimmer" mit den erwähnten Kästner-Schülern.

Bei den Männern, also Jahrgang 1997 und älter, gewann das Team "UFE" aus Schwedt mit Fabian Hahn, Urgurcan Turaclar, Tim Förstenberg und Toni Gubernus vor "Das Gelbe vom Ei" (Kevin Köster, David Kiutra, Jörg Lebronn und Benjamin Flemmig) aus Eisenhüttenstadt sowie einem Team aus Stettin.

Bei den Mixed-Teams in der gleichen Altersklasse lag "The Triple Threat" mit Felix Hornig, Avery Nolin und Sandro Thies aus Prenzlau vorn. Zweiter wurden Janina Köpenick, Marcel Köpenick und Patric Matejcek aus Bernau (Teamname "Basketball Invaders"). In der Altersklasse U 16 männlich gewann "Einfach nur Jeff" mit Evgeny Balyukov, Gerit Munckelberg, Nico Roye und Tom Wolff. All diese Teams bildeten Spieler der BG Schwedt.

Bei den U-14-Jungen setzte sich "Bananensplit" mit Vico Brandt, Pascal Zürner, Phil Heiland und Tom Förstenberg durch. Zweiter wurden "Die deutschen Ninja Türken" (Constantine Wegner, Ibrahim Yaman, Leon Müller, Maurice Michel) aus der Oderstadt. In der gleichen Altersklasse bei den Mädchen trat leider bloß eine Mannschaft (von den "Kästners") an. Dies tat jedoch der Spielfreude keinen Abbruch - man sah ansprechenden Schul-Basketball.

In der U 18 männlich gewann das "Spandauer Inferno" mit Manuel Wilczek, Nic Lüdtke, Evgenij Matjuh und Yannick Riege aus Schwedt vor "Iron Hut Wolves" aus Eisenhüttenstadt und "100 auf trocken" mit Jamie Schmidt, Robert Witzke, Daniel Schiller und Erik Petrak (Schwedt).

Sieger im traditionellen Freiwurfwettbewerb wurde Tom Förstenberg aus Schwedt. Den Dreipunkte-Wettstreit entschied Ludwig Rodt aus Eisenhüttenstadt vor Tom Förstenberg für sich. Bronze erkämpfte sich überraschend Vico Brandt, der noch in der "U 12" spielt, also zu den Jüngsten gehört.

Sportjugend-Geschäftsführerin Sylvia Konang gab vielfältige Unterstützung beim Vorbereiten und Durchführen des Turniers. Zum Gelingen trugen auch die Court-Beobachter (von BGS-Basketballer Tom Lindemann gestellt) bei.

Bei der abschließenden Siegerehrung gab es attraktive Preise. Der Erlös des Turniers soll übrigens für das Trainingslager der U 12/U 14 des Schwedter Vereins verwendet werden. Deshalb dankte BG Schwedt auch dem Oder-Center, der AOK Nordost, Pepsi, der Apotheke "Am Waldrand", real und der Versicherung Signal Iduna.