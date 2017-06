Umfrageaktion mit Mehrwert für Christdemokraten

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (MOZ) Der CDU-Gemeindeverband Schönwalde-Glien hat die Ergebnisse einer eigens initiierten Umfrage ausgewertet. Ausgelotet werden sollte unter anderem, inwieweit der Wohlfühlfaktor in der Gemeinde gegeben ist. Zuvor waren 5000 Flyer an zahlreiche Haushalte ausgereicht worden. Auch online konnten sich die Schönwalder beteiligen. Das taten sie auch mehrheitlich. Die Resonanz war mäßig bis gut. CDU-Chef Bodo Oehme sprach dennoch von einem "guten Schnitt". Seine Partei habe die gewünschten Impulse abseits von Wahlkämpfen erhalten, wie er betonte.

Es ist die dritte Umfrage in den vergangenen fünf Jahren gewesen, die der CDU-Gemeindeverband auf den Weg gebracht hatte - aufbauend auf die Fragestellungen seinerzeit, um den Ist-Stand besser beleuchten zu können.Diesmal nahmen 115 Menschen an der nicht repräsentativen Umfrage teil, etwas mehr Männer als Frauen. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 58 Jahre, darunter eine 83-Jährige und ein 27-Jähriger. Die Beteiligung war in den Ortsteilen Schönwalde-Siedlung (68 Prozent) und Schönwalde-Dorf sowie Wansdorf (jeweils 14 Prozent) am größten. Kaum ein Bein an die Erde bekam die CDU jedoch in Pausin, Paaren, Perwenitz und Grünefeld. Dort lag die Beteiligung bei maximal zwei Prozent.

Die Christdemokraten hätten laut Oehme dennoch einen Mehrwert erhalten. So sei klar geworden, dass die gastronomischen Angebote in der Gemeinde sich verbessert hätten. Das sei daran abzulesen das unter den Befragten sehr häufig bis häufig Essen gehen, 43 Prozent in Summe. Auch mit der Breitbandversorgung seien die Schönwalder mehrheitlich (51 Prozent) zufrieden. "Klar ist, dass wir in Pausin und Perwenitz und in den Ortsteilen generell etwa die schnellere Internetverbindung verbessern müssen und wollen", so Oehme. Und sonst? Die Kontaktpflege zwischen alteingesessenen und neuhinzugezogenen Schönwaldern habe sich mittlerweile durch das Initiieren von zahlreichen Festen verbessert. Vor einigen Jahren waren noch kritische Töne zu vernehmen, weil es eben kaum Veranstaltungen gegeben hat, um das zu fördern, wie Oehme meinte. Auch in Vereinen werde sich vermehrt engagiert.

Aus der Umfrage hervorgegangen sei aber auch, dass vor dem Hintergrund des Verkehrs das Rad nutzen, um beruflich oder privat von A nach B zu gelangen. 22 Prozent der Befragten gaben das "überraschend" an, so der CDU-Chef. Der Ausbau des Radwegenetzes sei deshalb weiter vonnöten. Vor allem aber werden die Buslinien 651 und 657 genutzt. Letztere Linie sei am stärksten frequentiert, allerdings sei das Angebot gemäß der Bedürfnisse nicht zufriedenstellend. "Sie wird leider stiefmütterlich behandelt." Der Autoverkehr überlagert dennoch alles, doch in den Tempo-30-Zonen werde weiter gerast, trotz verstärkter Kontrollen.

Oehmes Fazit lautet in Summe: "Wir werden sämtliche Anregungen aufgreifen und uns mit den zuständigen Stellen ins Benehmen setzen, um für Verbesserungen zu werben. Generelle ist es für uns als CDU wichtig zu erfahren, was die Leute bewegt. Ich denke, mit der Umfrage ist uns das auch gelungen."