Initiative mahnt Verbesserungen an

Schönwalde/Falkensee (pat) Nach einem Suizidversuch in einer Gemeinschaftsunterkunft im havelländischen Schönwalde vor einigen Wochen hat die Initiative "Willkommen in Falkensee" nach Rücksprache mit den Bewohnern vor Ort Verbesserungen angemahnt. Warum? "Es ist nicht alles Gold, was glänzt", sagte Sprecherin Kathleen Kunath.