Ohne Schweden, keine Undine!

Nennhausen/Böhne (MOZ) Dem Prinzip von Ursache und Wirkung folgend, wäre Friedrich de La Motte Fouqués weltberühmte Undine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie auf Schloss Nennhausen entstanden, wenn nicht der Große Kurfürst die Schweden besiegt hätte. Der Anfang vom Ende der Besatzer im Kurfürstentum Brandenburg jährt sich am 25. Juni zum 342. Mal. 1675 hatten kurfürstliche Truppen die Schweden erst aus Rathenow vertrieben, später bei Fehrbellin vernichtend geschlagen.

In Rathenow wurde dem Landesvater zwar rund 60 Jahre später ein Denkmal gesetzt. Doch die eigentlich legendäre Gestalt blieb zunächst eher unterbelichtet. Dank Friedrich de la Motte Fouqué änderte sich das. Er hatte 1813 ein dramatisches Gedicht geschrieben, das die Ereignisse in Rathenow in der Nacht zum 25. Juni 1675 darstellen sollte. In "Die Heimkehr des Großen Kurfürsten" verwöhnt ein Jakob Friedrich von Briest die Schweden mit Bier, das sie gerne annahmen und tranken, ohne zu ahnen, dass in Böhne bereits die Brandenburger lauerten. Sie warteten nur darauf, bis die Besatzer "abgefüllt" waren. Dann begann der Angriff.

Als Landrat des Havellands war jener Jakob Friedrich von Briest (1631-1703) kein unbedeutender Mann. In Böhne hatte er sich 1661 ein schmuckes Haus bauen lassen, in dem der Kurfürst die Stunden vor dem Angriff verbrachte. Den Einsatz für Brandenburg entlohnte Friedrich Wilhelm erst spät. "1686 erhält Jakob Friedrich von Briest vom Großen Kurfürsten Nennhausen als Lehen für seine Verdienste um die Befreiung Rathenows von den Schweden", wie es auf www.schloss-nennhausen.de heißt. "In den folgenden 150 Jahren wird der Ort mit Schloss und Park maßgeblich von der Familie von Briest gestaltet."

Auf Jakob Friedrich folgte Georg Christoph (1660-1715), ihm dann Friedrich Christoph (1689-1754).

1749 wurde in Nennhausen ein Philipp Friedrich August Wilhelm geboren, dessen einziges Kind eine Tochter werden sollte: Caroline von Briest erblickte 1773 das Licht der Welt. In erster Ehe war sie mit einem von Rochow verheiratet, in zweiter Ehe mit Friedrich de la Motte Fouqué, der 1803 ins Schloss nach Nennhausen zog und 1811 mit der Undine sein weltweit berühmtestes Werk verfasste. Er wurde im Westhavelland zu einem der bekanntesten Dichter der Romantik, wohl wissend, welch gesellschaftlich ansehnliche Partie er mit Caroline und den von Briest gemacht hatte. Auch wenn der 1822 gestorbene Philipp zum letzten Briest in Nennhausen wurde.

Kein Wunder also, dass Jakob Friedrich von Briest 1813 endlich groß raus kam. Das war 238 Jahre nach der Befreiung Rathenows. Das Haus des Landrats in Böhne, der letzte authentische Ort in der Region im Zusammenhang mit dem Sieg Brandenburgs über die Schweden, überstand zwar die Zeiten, ist aber im 21. Jahrhundert stark sanierungsbedürftig. Unter dem Stichwort "Schwedenhaus" auf www.rathenow.de heißt es über die aktuelle Nutzung: "Gemeindebüro, Vereinszimmer, Wohnung, zur Zeit 75% Leerstand". Die Immobilie (Haupt- und Nebengebäude auf rund 3.400 Quadratmeter Grundstück) in Nähe zur Havel, zum Havelradweg und zur Landesstraße 96 wird seit Längerem seitens der Kreisstadt zum Verkauf angeboten. Nur ein Käufer wollte sich bislang nicht finden.

Derweil war Schloss Nennhausen ab 1945 unter anderem als Flüchtlingsheim, Kindergarten und Schule genutzt worden, ehe es ab den 1980er Jahren verfiel. Seit 1997 gehört das Schloss einem von Stechow und seiner Frau, die es sanierten. Längst ist es wieder ein attraktives Wohnobjekt und ein Ort der Kultur. Eine solche Erfolgsgeschichte für Böhne könnte den Rathenower Ortsteil touristisch erheblich aufwerten.