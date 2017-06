artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am Sonntag geht es in der Sporthalle Bahnhofstraße an mehreren Tischen wieder heiß her. Die Besten Tischtennisspieler des Bereiches Ost kämpfen in der Landesbereichsrangliste um vordere Platzierungen, um so die Qualifikation zum Turnier der landesweit besten Tischtennisspieler zu schaffen.