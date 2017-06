Gleich zwei Vereine sind Ausrichter

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) Das Pferdesportzentrum Zepernick und der Reitverein Hubertus Zepernick laden am Wochenende zum zweitägigen Vielseitigkeits- und Springturnier ein. Zum ersten Mal haben sich beide Vereine zusammen getan und ein zweitätiges Event auf die Beine gestellt.

Dabei steht das Turnier auf dem Gelände des Pferdehofes Kreinbring (Schönerlinder Straße in Zepernick) am Sonnabend ganz im Zeichen der Vielseitigkeit. Hier werden auch die Barnimer Kreismeister in dieser Disziplin gesucht. Los geht es morgens um 8 Uhr mit den Dressurprüfungen. Es folgen die Springen, bevor es dann ab 12 Uhr ins Gelände geht, wo die Reiter-Pferd-Paare feste Hindernisse, sowie den Wall und den Wasser-Durchritt meistern müssen. Für Zuschauer, für die der Eintritt übrigens frei ist, eine besonders spannende Angelegenheit. Die Ehrung der Kreismeister erfolgt nach den Prüfungen des ersten Turniertages um 17 Uhr.

Am Sonntag stehen dann die Springprüfungen auf dem Programm. Diese finden erstmals seit dem Jahr 2011 wieder auf dem ehemaligen Turnierplatz des Reitvereins Hubertus statt. Los geht es mit einer Prüfung für junge Springpferde bereits um 8 Uhr. Bis zum Nachmittag stehen dann verschiedene Springprüfungen an. Die letzte Prüfung, wieder eine Springprüfung, diesmal der Klasse L mit Stechen, wird um 16 Uhr gestartet.

Anne Wendler, die Vorsitzende des Zepernicker Pferdesportzentrums, freut sich auf das erste gemeinsame Turnier mit den Nachbarn von "Hubertus". Und ist vor allem auch gespannt, wie die eigenen Vereinsmitglieder abschneiden werden.