Wiedersehen der ehemaligen BSG-Fußballer

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Ein freudiges Wiedersehen der ehemaligen Fußballer der BSG Fortschritt Fehrbellin, heute SV 90, gab es am 10. Juni auf dem Fehrbelliner Sportplatz. 21 Akteure der einstigen Mannschaft, die vor 25 Jahren unter Trainer Willi Tripke viele Erfolge feiern durfte, waren der Einladung zum Wiedersehen gefolgt. "Einige fehlten leider krankheits- beziehungsweise urlaubsbedingt", so der frühere Sektionsleiter Klaus-Dieter Scholz. Er erinnerte in seiner Begrüßungsrede an die Höhepunkte und "unvergessene Erlebnisse" der 1970er- und 1980er- Jahre. Auch derer wurde gedacht, "die leider nicht mehr dabei sein können", schwang Wehmut ins Scholz' Stimme mit. Anschließend übernahm der Trainer Willi Tripke das Zepter. Er hatte viele Unterlagen zum ausgiebigen Stöbern mitgebracht: Mannschaftsaufstellungen, Trainingspläne, Torschützen, ja sogar Notizen über Gelb- und Rotsünder. Dann wurde es sportlich: Nach einem Fitnesstest schossen die Oldies auf die Torwand, übten Elfmeter oder zeigten beim Slalomlauf ihre noch vorhandene Geschmeidigkeit. "Alle hatten viel Spaß. Ein neuerlichen Treffen soll es im Jahr 2019 geben", sagte Initiator Klaus-Dieter Scholz.