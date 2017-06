Kleine Störe heißen Freddy, Birgit und John

artikel-ansicht/dg/0/

Pritzhagen/Groß Neuendorf (MOZ) Am Mittwoch sind Schüler der Schule am Tornowsee in Groß Neuendorf beim Einsetzen von Fischen in die Oder dabei gewesen. Beeindruckt von diesem Erlebnis, verfassten die Schüler der dritten Klasse dazu einen kleinen Bericht unter dem Titel "Mission Stör".



"Gestern waren wir mit der 5. und 6. Klasse unserer Schule in Groß Neuendorf an der Oder. Dort setzten wir elf Monate alte Störe ein. Wir durften die Fischen anfassen und ihnen Namen geben. Freddy, Birgit und John schwimmen jetzt in Richtung Ostsee. Die Störe trugen kleine gelbe Schilder mit Nummern. Daran kann man sie später wieder erkennen. Lucas und Adrian aus der 6. Klasse haben uns vorher durch die Ausstellung zum Stör geführt. Das war sehr interessant. Vielleicht sehen wir unsere Störe in 14 Jahren wieder. Dann kommen sie hoffentlich zum Laichen in die Oder zurück."

Die kreisgeleitete Grundschule am Tornowsee ist eine Einrichtung mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt.