Beschluss zu Gebühren des Gedo fällt durch

Falkenhagen (MOZ) Die Abstimmung zu den vom Verbandsausschuss festgelegten neuen Beiträgen für den Gewässer- und Deichverband Oderbruch endete in der Gemeindevertretung Falkenhagen mit einem Patt. Drei Abgeordnete stimmten dafür, drei dagegen, zwei enthielten sich. Damit fiel die Satzung durch.

Die 2. Änderungssatzung soll rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten. Für die Unterhaltung der Gewässer sind 13,07 Euro/ha veranschlagt, für die Unterhaltung und den Betrieb von Anlagen in Höhenlagen 1,02 Euro/ha. Zudem wurde der Verwaltungskostenbeitrag neu kalkuliert. Bei einem 500 Quadratmeter-Grundstück ist der Betrag gering, bei mehreren Hektar Fläche summiere sich das allerdings schon für die Besitzer, hieß es in der Sitzung.

Da der Beschluss durchfiel, muss er erneut in den Gemeinderat. Amtsdirektorin Roswitha Thiede bereitet die Beanstandung des Beschlusses vor, "da es um Haushaltsmittel der Kommune geht", erklärte Michael Schmidt von der Amtsverwaltung. Ohne gültige Satzung kann die Verwaltung die Gebührenbescheide nicht versenden, müsste die Kommune die gesamte Summe allein aus ihrem Haushalt stemmen.