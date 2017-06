Informationen zum Seezauber

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Über den aktuellen Stand der Vorbereitung des Müllroser Seezaubers wird in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27. Juni ab 18 Uhr im Rathaus informiert. Die städtischen Feste im Sommer und im Winter waren im vergangenen Jahr heftig kritisiert worden, der Winterzauber 2016 endete in einem völligen Eklat. Die Stadt trennte sich daraufhin von der Eventfirma, die diese Veranstaltungen organisieren sollte. Jetzt soll der Seezauber durch die eigenen Mitarbeiter im Haus des Gastes vorbereitet werden. Das diesjährige Sommerfest steigt am Wochenende 4.-6. August, Andrea Karrasch werde am Dienstag im Rathaus Auskunft geben, kündigte Bürgermeister Detlef Meine an.