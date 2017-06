Lesung aus Australien-Krimi in Trebatsch

artikel-ansicht/dg/0/

Trebatsch (MOZ) Die Gesellschaft Ludwig Leichhardt lädt am Mittwoch zu einer Lesung mit dem Autor Klaus Kilian ein. Der 68-Jährige wird aus dem zweiten Teil seiner Australien-Trilogie lesen. "Ich freue mich sehr auf die Lesung", sagt er am Telefon. Australien hat es ihm in jungen Jahren angetan. Mit 23 Jahren reiste er mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Maggie nach "Down Under" - ein Jahr wollten sie bleiben, drei Jahre verbrachten sie dort. In Australien absolvierte Klaus Kilian ein Volontariat bei der Zeitung "Die Woche". Maggie arbeitete als Lehrerin. An der Bahnstation "Leichhardt Station" im gleichnamigen Stadtteil holte er sie immer ab. "Wer ist dieser Leichhardt?", habe er sich gefragt - und recherchiert.