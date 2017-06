Fernab üblicher Sehgewohnheiten

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Sie sehen aus wie Afroköpfe aus Metall, die Pilze von Künstlerin Sabine Burmester. Ein Hingucker vor der Villa Blunk am Berliner Berg. Und der soll es auch sein, denn am Sonntag wird dort die nächste Ausstellung eröffnet. "Wie ein Staubkorn im Wind" haben Sabine Burmester und Hausherr Steffen Blunk, ebenfalls Künstler, die Zusammenstellung von Skulpturen, Malerei und Collagen getauft.

Besucher werden bei dieser Ausstellung auf Vergängliches stoßen. "Die Pilze, die wir draußen aufgestellt haben, werden mit der Zeit anfangen, zu rosten", sagt Sabine Burmester. Dieser Effekt ist gewollt, denn für die Künstlerin aus Buchholz bei Lübeck, hat Kunst viel mit Zeit zu tun. "Ich sammle Materialien. Überall. Und zu Hause beginne ich dann, daraus etwas zu kreieren", erzählt die Künstlerin. Materialien und Idee finden sich in einem Prozess zusammen.

So etwa bei einer ihrer Collagen: In der Mitte ist das Abbild eines aufgeschlagenen Buches zu sehen, eingerahmt von roter Farbe. Um das Buch winden sich gedrehte Metallstängel über den Rand des Bildes hinaus. "Der Ausgangspunkt dafür war eigentlich nur eine Prise Staub", sagt Sabine Burmester. Staub, den sie von einer Bekannten aus dem Ratzeburger Dom bekam. "Sie rief mich an und fragte, ob ich das Material gebrauchen kann. Da habe ich natürlich nicht nein gesagt." Um den Staub, der die Grundlage des Bildes ist, entwickelte sich schnell die Idee für das Buch. Ein Buch mit Stacheln, ein Buch, das geschützt werden muss, ein heiliges Buch, sagt die Künstlerin. Als Stacheln verwendete sie alte Borsten einer Kehrmaschine.

Über die Hängung der Bilder haben die Künstlerin und Steffen Blunk im Vorfeld viel diskutiert. "Es ist ein spannendes Thema, wie man Kunst eigentlich präsentiert", sagt Steffen Blunk. So finden sich die Collagen in der Ausstellung nicht immer nur auf Augenhöhe, sondern füllen auch ungewöhnliche Ecken in der Villa. Um übliche Sehgewohnheiten zu durchbrechen, eignen sich die Räume gut, so Blunk.

Für den passenden musikalischen Rahmen der Vernissage am Sonntag werden "Tonfarben" mit Reiner Schäder (Geige), Eike Burmester (Geige), Jürgen Sperner (Bratsche) und Peter Wentrup (Cello) sorgen.

Vernissage "Wie ein Staubkorn im Wind": Sonntag von 15 bis 19 Uhr in der Villa Blunk, Berliner Berg 4 in Wriezen; geöffnet ist die Ausstellung bis 3. September