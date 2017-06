Förderprogramm für Jugendclubs fehlt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor gut einem Jahr zog der Jugendclub Chillerstreet in die Räume des kurz zuvor geschlossenen Jugendhauses Ragbag vom IB am Platz der Begegnung. Rund 15 Mädchen und Jungen besuchen seitdem täglich die vom Verein Flexible Jugendhilfe betriebene Einrichtung. Über den wichtigen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche in Neuberesinchen informierte sich am Mittwoch der brandenburgische Bildungs- und Jugendstaatssekretär Thomas Drescher (parteilos). Es war der letzte von drei Terminen seiner Kreisreise. Zuvor hatte er bereits die Sportschule sowie die Produktionsschule beim ÜAZ besucht.

"Hier können Kinder für sich sein, abschalten, ihre Freizeit verbringen. Wir bieten aber auch Hausaufgabenbetreuung an", erläuterte Vanessa Schultke vom Jugendclub, der montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet hat. Thomas Drescher lobte die "wertvolle Arbeit" der Jugendsozialarbeiter. Gleichzeitig nahm er nach Potsdam mit, dass sich Stadt und Jugendhilfeträger bessere Bedingungen für die Kinder und Jugendlichen wünschen. Denn das Haus, in dem der Jugendclub untergebracht ist, ist sanierungsbedürftig, vor allem, was die Dämmung betrifft. "Im Winter lief die Heizung im Dauerbetrieb", berichtete Vanessa Schultke. "Baulich muss sich hier dringend etwas tun", meinte ebenso Ina Grahl - in der Verwaltung zuständig für die Bereiche Jugendförderung, Kita und soziale Dienste. Doch dafür brauche es mehr finanzielle Unterstützung vom Land. "Ein eigener Fördertopf für Investitionen in Jugendclubs wäre an dieser Stelle sehr hilfreich", betonte Ina Grahl. Andere Programme, wie beispielsweise Soziale Stadt, seien eher auf die Sanierung von Schulen oder Kitas zugeschnitten.

Neben zwei Mitarbeitern im Jugendclub sind für den Verein Flexible Jugendhilfe noch fünf weitere Sozialarbeiter am Oberstufenzentrum, als Streetworker, in der mobilen Jugendarbeit sowie im Bereich Suchtprävention tätig.