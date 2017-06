Platz vier nach zwei von fünf Rennen

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf/Hamburg (MOZ) Der zweite Renntag der Ruder-Bundesliga (RBL) fand in Hamburg statt. Nach einem guten vierten Platz im Zeitfahren konnte des Team vom Secuinfra-Achter optimistisch in die weiteren Rennen gehen und wollte an die Leistung von Frankfurt (Platz drei) anknüpfen.