Langewahl (MOZ) Am 3. Juli erfolgt der Baustart für das neue kommunale Mietshaus in Langewahl. Zwei Tage später findet auf dem Grundstück an der Ecke Chausseestraße/Neu Golmer Straße der symbolische erste Spatenstich statt. Das hat Bürgermeisterin Bärbel Kleinschmidt am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung mitgeteilt. Vorbereitende Maßnahmen haben unterdessen bereits vor Ort begonnen. Der Stromanschluss werde hergestellt, und auf Wunsch der Baufirma komme auch noch einmal ein Munitionssuchdienst, berichtete die Bürgermeisterin. Dass diese Fachleute etwas finden, hält sie jedoch für extrem unwahrscheinlich. Das Grundstück sei in der Vergangenheit bereits abgesucht worden.