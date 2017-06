Die Ruhestätte des letzten Mönchs

artikel-ansicht/dg/0/

Der letzte Mönch des Neuzeller Zisterzienserklosters hat seinen Grabstein an seiner alten Wirkungsstätte. Pater Vincenz Augusten, der von 1790 bis 1880, lebte, liegt auf dem alten katholischen Friedhof gleich neben der heute evangelischen Pfarrkirche begraben. "Nach der Auflösung des Klosters 1817 ging er zunächst nach Berlin", erzählt der katholische Pfarrer Ansgar Florian. "Und als er im Ruhestand war, kehrte er nach Neuzelle zurück, wo er auf dem Priorsberg lebte." Im Kloster gab es in den Hochzeiten knapp 40 Mönche, zuletzt waren es etwa 20.

Pater Vincenz' Grab, das ein riesiger geschwungener Holzsockel mit Metallkreuz schmückt, ist heute das Herzstück des alten Friedhofs. Da gebe es auch einige Besonderheiten, weist Ansgar Florian auf die Inschrift. "O pia o dulcis Virgo Maria" heißt es dort auf einer Seite in roter Schrift, einst leuchtete sie in Gold. Übersetzt aus dem Latein bedeuten diese Worte "Oh fromme, oh süße Jungfrau Maria". All diese Buchstaben hat der zuständige Abt damals genutzt, um den Mönchen ihre Ordensnamen zu geben. Auch die sind auf dem Stein zu lesen: Mit Otto, Placidus, Isidorus und Abundus geht es los. Rot überpinselt wurden die Worte und jeweiligen Anfangsbuchstaben der Namen erst kurz vor der politischen Wende. "Das haben wir 1989 gemacht, als wir auch das Kreuz entrostet und neu gestrichen haben", erzählt der katholische Pfarrer, der nach der durchregneten Nacht tief Luft holt und die Stille auf dem Platz genießt. "Endlich sieht es hier wieder schön aus", sagt er. "Hier war ja fünf Jahre eine Baustelle." Und zwar aufgrund der Sanierung der evangelischen Pfarrkirche. In diesem Rahmen wurde auch der Friedhof wieder schmuck gemacht.

Der Rasen auf dem Areal ist akkurat gekürzt. Doch viele Gräber gibt es nicht, jedenfalls deutet nichts auf sie hin. Einst wurden dort nämlich nicht nur Mönche und Priester, sondern auch Mitglieder der katholischen Gemeinde beerdigt. Doch wie fast überall, werden die meisten Gräber nach einer gewissen Laufzeit eingeebnet. Zwei weitere aber sind noch sichtbar.

Da ist zum einen das von Florian Birnbach. Er sei der dritte Pfarrer und der erste Nichtmönch nach der Auflösung des Klosters gewesen, berichtet Ansgar Florian. Unter Birnbach wurde im Jahr 1877 die St. Florian-Stiftung als "Waisen- und Kommunikantenanstalt" zu Neuzelle gegründet. Noch fehlt die Steinplatte mit der Inschrift an dem Metallkreuz. Diese wird dem Pfarrer zufolge gerade wieder hergerichtet.

Und dann ist da noch der Grabstein für den Kaufmann Jakob Hampel, der 1838 die Schützengilde Neuzelle ins Leben gerufen hat. Auf dem Stein selbst stehen allerdings mehrere Namen.

"Wir zeigen den alten Friedhof Menschen, die sich dafür interessieren", erklärt Pfarrer Florian. Spezielle Führungen gebe es allerdings nicht. Lohnenswert ist ein Blick auf das Areal allemal - schon allein wegen der uralten Bäume. Gleich am Eingang stehen beispielsweise zwei Schwarznuss-Riesen, die nachträglich auf einen bereits vorhandenen Stamm gepflanzt wurden. Und eine Gruft mit Gräbern existiert in der Pfarrkirche, die einst katholisch war und seit knapp 200 Jahren evangelisch ist, auch noch. Zeitweise gab es gleich gegenüber noch einen weiteren Friedhof, weiß der Archivar Winfried Töpler. 1834 wurde dann der heutige Neuzeller Friedhof zwischen Priorsberg und Kruggasse eröffnet.