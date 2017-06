artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583703/

So kennen ihn Generationen von Musikschülern: Der Komponist, Pianist und Musikpädagoge Gottfried Glöckner spielt in der Frankfurter Musikschule ein Übungsstück auf dem Klavier vor.

So kennen ihn Generationen von Musikschülern: Der Komponist, Pianist und Musikpädagoge Gottfried Glöckner spielt in der Frankfurter Musikschule ein Übungsstück auf dem Klavier vor. © Jana Glöckner

"Wie es ist, 80 zu werden?", fragt Gottfried Glöckner und lacht. "Keine Ahnung! Ich fühle mich wie 50 und ich lebe auch so!" Es ist Freitagnachmittag und der gebürtige Chemnitzer, der sein Arbeitsleben in Frankfurt verbracht hat und jetzt mit seiner Frau Helga Glöckner-Neubert in Alt Madlitz lebt, verschwendet keinen Gedanken an seinen 80. Geburtstag am Sonnabend. "Das hat alles meine Tochter Jana übernommen. Ich weiß nur, dass wir mit vielen Bekannten im ,Schwarzen Peter' in Frankfurt feiern, dass die Feier sehr musikalisch wird und dass es einige Überraschungen geben wird. Es wird sicher ganz gemütlich."

Nein, am Tag vor seinem runden Geburtstag macht Gottfried Glöckner das, was er immer macht: er komponiert. Momentan lässt er mit Hilfe seines Computers und seines E-Pianos - ein klassisches Klavier hat er zu Hause nicht mehr - mehrere Walzer entstehen. Warum er jetzt immer noch komponiert, und zwar täglich bis zu fünf Stunden lang? "Es macht mir Spaß und ich habe einfach keine Lust darauf, den ganzen Tag in unserem Garten rumzuwerkeln", erzählt der Noch-79-Jährige fröhlich. "Und in meiner Naivität hoffe ich, dass irgendwann mal einer etwas davon aufgreift und was aufführt."

So viel Bescheidenheit hat Gottfried Glöckner eigentlich gar nicht nötig. Denn viele seiner Lieder, Motetten, Messen und Orchestersuiten, die er in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen hat, sind nicht nur "irgendwann mal" aufgeführt worden, sondern werden bis heute gespielt und gesungen. Sein bekanntestes Werk ist nicht eine der großen Messen und Suiten, sein bekanntestes Werk ist ein Kinderlied. Ein einfaches, sehr emotionales, berührendes Lied, zu dem seine Frau Helga Glöckner-Neubert den Text geschrieben hat - wie für fast alle seiner Lieder. Es ist das "Kranichlied", das fast auf den Tag genau vor 34 Jahren erstmals gesungen worden war. Es erzählt von einem japanischen Mädchen, das 1000 Papierkraniche falten will, damit ihm - so verspricht es ein alter Glaube - ein Wunsch erfüllt wird: Der Wunsch, die Strahlenkrankheit zu überwinden. Bis heute ist dieses Lied Bestandteil bundesweit genutzter Musiklehrbücher. Und nicht nur die Nachwuchschöre der Singakademie haben das "Kranichlied" nach wie vor fest im Repertoire.

Auch etliche andere der mehr als 100 Kinderlieder, die das Ehepaar Glöckner geschrieben hat, werden durch die Kinder und Jugendlichen in der Singakademie Frankfurt immer wieder aufgeführt. Überhaupt ist Gottfried Glöckner mit der Singakademie besonders eng verbunden. Er hat nicht nur für die Gemeinschaft komponiert, er hat sie auch als Korrepetitor und als Pianist unterstützt. "Gottfried war uns viele Jahre lang ein ausgesprochen guter Partner", sagt Chordirektor Rudolf Tiersch. Auch deshalb wird die Singakademie den Komponisten ein Jahr lang auf ganz besondere Weise ehren: "In der nächsten Konzertsaison singen alle Chöre in jedem Konzert etwas von Gottfried Glöckner", kündigt Rudolf Tiersch an. Erster Höhepunkt wird am 18. November das Sonderkonzert "In meiner Stadt" zum 80. Geburtstag Gottfried Glöckners in der Konzerthalle sein. Und zur Eröffnung der Musikfesttage 2018 wird die Singakademie unter anderem dessen Motette "Machet die Tore weit" und Teile der Messe "Solo Deo Gloria" aufführen.

"Das ist für mich eine große Ehre", kommentiert Gottfried Glöckner. Er freut sich schon jetzt auf die Musikfesttage. Und natürlich auf seinen Geburtstag. Was er sich wünscht? "Noch ein paar Jahre, die ich zusammen mit meiner lieben Frau Helga verbringen kann. Das wäre das schönste Geschenk für mich."