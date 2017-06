So viele Abc-Schützen wie nie

artikel-ansicht/dg/0/

Silke Natter ist nicht nur Ortsvorsteherin von Tantow, sondern auch Erzieherin an der Evangelischen Salveytalgrundschule. Sie gehörte mit Maritta John zu jenen Enthusiasten, die eine leer gezogene Schule im Dorf nicht verkommen lassen wollten. Sie und einige andere Einwohner haben sich nicht damit abgefunden, dass das Amt Gartz den Schulstandort Tantow aufgegeben hatte und 2005 sämtliches Mobiliar im Container gelandet ist.

Einzige Chance damals: Jemand musste die Schule übernehmen und sich ein Konzept für den alltäglichen Unterricht ausdenken. Zu diesem Konzept gehört das evangelische Profil. Es ist im Nordosten des Landes Brandenburg ein Alleinstellungsmerkmal. Noch immer hält sich die Begeisterung des Landes in Grenzen, wenn sich freie Schulen gründen. Freie Schulen gab es damals nur in Prenzlau und Angermünde. Keiner im Dorf wusste genau, was das ist und wie das geht.

Heute besuchen auch Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern diese Schule. Neun Abc-Schützen waren 2007 in der neu gegründeten Schule die ersten Kinder. Inzwischen werden dort mehr als 50 Mädchen und Jungen unterrichtet, viele haben polnische Eltern, die ins Amt Gartz gezogen sind.

Im Unterricht wird nur Deutsch gesprochen. Die Schule ermöglicht ihren deutschen Schülern aber auch das Erlernen der polnischen Sprache. "Nur so kann Nachbarschaft im Grenzraum und Integration funktionieren", ist Maritta John überzeugt.

Das Haus musste sich gegen manches Vorurteil durchsetzen. "Ich habe es nicht erwartet, dass wir zehn Jahre schaffen", gibt Silke Natter zu. "Aber wir wachsen immer weiter." Für das Schuljahr 2017/18 liegen Anmeldungen aus zehn Familien vor und es gibt fünf Vorschulanmeldungen. Das sind so viele wie nie.

"Schule ist immer Mittelpunkt eines Ortes. Ein Dorf lebt durch seine Schule. Da haben wir all unsere Kraft hineingesteckt und machen es noch", sagt Maritta John. Sie ist von Anfang an Schulkoordinatorin gewesen. Ihr hat es leid getan, dass so viel aus der geschlossenen Schule im Container landete.

Auch Dietrich Sempf, dessen Frau Gerda an der Polytechnischen Oberschule Tantow Biologie-Lehrerin gewesen war, konnte das nicht mit ansehen. Als Ortschronist hat er manches Unterrichtsmaterial gerettet. "Man muss den Kindern doch mitgeben, wie alles entstanden ist und warum man es erhalten sollte. Nur so kann man ihnen ihre Heimat näher bringen", ist er überzeugt.

Mehrere Arbeitsgemeinschaften verschönern den Mädchen und Jungen den Nachmittag, darunter Badminton, Fußball, Tanzen und Basteln. Eine Religionszugehörigkeit ist nicht verpflichtend für die Eltern, die ihre Kinder in dieser Schule anmelden. Allerdings hat jede Klasse ein bis zwei Stunden Religionsunterricht pro Woche. "Der Rhythmus des Kirchenjahres gehört zu unserem Schulalltag", sagt Maritta John. "Der Brandenburgische Lehrplan ist für uns verbindlich."

Diese kleine Dorfschule wird wohl immer eine kleine bleiben. Darin sehen Eltern und Schüler sogar einen Vorzug. Es geht beinahe familiär zu.

"Wir wollen auch klein bleiben", sagt Maritta John. "So können wir jene Kinder mitnehmen, die woanders geringe Chancen hätten. Nicht jeder kann ein Held werden."