Grüne beantragen Schul-Container

Fürstenwalde (MOZ) Mehr Anmeldungen als Plätze für Erstklässler an der Goßmann-Grundschule, 23 erteilte Ablehnungen, verärgerte Eltern - die Situation ist bekannt. Genau 19 Eltern legten bis Freitag Widerspruch gegen die Absage ein. 15 der abgelehnten Kinder wurden bislang an anderen Schulen angemeldet, teilt Schulleiter Detlef Olbrich mit. "Wenn das so bleibt, wäre das eine so große Entlastung, dass wir auch ohne Container eine Lösung finden können", ergänzte er. Sechs der 15 Kinder erhielten Aufnahmebescheide - fünf von der Sonnen- und eines von der Jähn-Grundschule.

Entschieden sei damit noch nichts. "Bis 2./3. Juli läuft die Widerspruchsfrist", erklärt Olbrich. Außerdem kann sich die Situation noch komplett ändern - wenn die Stadtverordneten beschließen, dass die Goßmann-Grundschule durch Container erweitert wird. "Dann hätten auch die Kinder, die schon an anderen Schulen angenommen wurden, die Möglichkeit zu wechseln. Das Verfahren wäre wieder offen."

Am Donnerstag wollen die Stadtverordneten eine Entscheidung treffen. Die Grünen-Fraktion hat beantragt, Container aufzustellen, um die Schule für vier Jahre zu erweitern. Das Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) hatte sich bereits in der zurückliegenden Versammlung für Container ausgesprochen. Die Stadtverwaltung empfiehlt in ihrer Beschlussvorlage hingegen die Einrichtung eines Bus-Shuttles von der Goßmann- zur Jähn-Grundschule - letztere hat noch etliche freie Plätze.

Den Shuttle sollten Eltern der abgelehnten Goßmann-Erstklässler eigentlich am Montag testen. Das Angebot floppte aber. "Ich hatte vergessen, dass wir uns am Hort Wirbelwind treffen wollten und stand mit den Kleinbussen an der Goßmann-Schule", räumt Fürstenwaldes Bildungs-Fachgruppenleiter Andreas Politz ein. Die zwölf wartenden Eltern entschlossen sich nach etwa 20 Minuten, mit ihren eigenen Autos zur Jähn-Schule zu fahren, wo ein Rundgang mit Schulleiterin Ines Tesch folgte.