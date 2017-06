Gemeinde Rietz-Neuendorf greift Rücklagen an

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz-Neuendorf (MOZ) Mit einer Gegenstimme haben die Gemeindevertreter von Rietz-Neuendorf auf ihrer jüngsten Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Der Satzung nach stehen Aufwendungen in Höhe von knapp 7 Millionen Euro Erträge in Höhe von 6,75 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein Minus von rund 250 000 Euro in der Gemeindekasse und somit einen unausgeglichen Haushalt - eigentlich. "Mit Rücklagen aus den Vorjahren haben wir formell einen ausgeglichenen Haushalt", erklärt Kämmerer Nico Ache. Der sogenannte "unechte" Haushaltsausgleich wird erreicht.