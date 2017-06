Ausbau der Kreisstraße startet Montag

artikel-ansicht/dg/0/

Platkow (MOZ) Am Montag beginnt das Unternehmen Strabag mit den Bauarbeiten an der Kreisstraße K 6409 im Bereich der Ortsdurchfahrt Platkow - ab Kreuzung B 167 bis Ortsausgang Richtung Kiehnwerder. Im Auftrag des Landkreises erfolgt ein grundhafter Straßenausbau. Die Arbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen sein. In dieser Woche fand eine Informationsveranstaltung für die Anlieger statt. Dabei sei auch erläutert worden, wie die Ver- und Entsorgung der Grundstücke gesichert, so Bürgermeister Karlheinz Klein am Donnerstagabend im Gemeinderat.