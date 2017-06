Konkrete Pläne zum Areal in der Hüttenstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Die Brachfläche an der Hüttenstraße in Briesen soll Heimat für ein Mehrgenerationenhaus werden. In einem ersten Schritt stimmten die Gemeindevertreter knapp für den Gestaltungsvorschlag des Investors, der dort 36 neue Wohneinheiten schaffen will.

Die Planungen für ein Mehrgenerationenhaus in der Briesener Hüttenstraße nehmen langsam Gestalt an: Am Donnerstagabend haben die Gemeindevertreter - wenn auch mit einigen Bauchschmerzen - mehrheitlich für einen Gestaltungsvorschlag des Unternehmers Frank Reschke gestimmt. Mit seinem Sohn möchte der Sieversdorfer auf der Brachfläche gegenüber dem Wohnkomplex Nummer 1 bis 7 insgesamt 36 neue Wohneinheiten entstehen lassen.

Geplant sind zwei Wohnhäuser rechtwinklig zur Straße, die zwei Volletagen und ein Dachgeschoss aufweisen. Darin sollen Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit einer Größe zwischen 50 und 75 Quadratmetern ausgebaut werden. "Die untere Etage ist für Ältere barrierefrei, im zweiten Stock könnten Mieter im mittleren Alter einziehen und im Dachgeschoss die Jüngeren", stellte Frank Reschke seine Idee vor. Terrassen und Balkone böten einen Blick ins Grüne - und auf einen Komplex mit 24 Garagen, der zwischen den beiden Wohnhäusern stehen soll. Genau darin sehen etliche Gemeindevertreter ein Problem. Ihn erinnere das Vorhaben zu sehr an eine Bettenburg im DDR-Stil, kritisierte der stellvertretende Bürgermeister Bodo Blume. "Ich würde nicht auf die Garagen gucken wollen."

2014 hatte die Gemeinde bereits ein Planungsbüro beauftragt, ein Gestaltungskonzept für das Areal zu entwerfen. Das sah zunächst eine Reihenhaus-Bauweise und Pkw-Stellplätze anstelle von Garagen vor. "Diese sind aber durchaus gewünscht", betonte Frank Reschke. Auch die geplante Größe der Wohnungen sei der Nachfrage angepasst. Bei einem Quadratmeterpreis von sieben Euro komme so noch eine akzeptable Miete heraus. "Gewisse Vorstellungen sind einfach nicht wirtschaftlich", so der Unternehmer, der zurzeit auch in Petersdorf aus einem alten Konsum ein Wohnhaus entstehen lässt.

Der Bau an der Hüttenstraße sei nach Prüfung nur so möglich. Wenn die Gemeinde dem Vorschlag nicht zustimme, würde sich das Familienunternehmen nach einem anderen Standort umsehen, machte Reschke klar. Wohl auch, um ein Abspringen des Investors zu verhindern, stimmten die Gemeindevertreter schließlich mit fünf zu vier Stimmen für das Konzept, bei vier Enthaltungen.

"Mit dieser Zusage wollen wir jetzt mit der Bank die Finanzierung besprechen", sagte Sohn Marcus Reschke. Geprüft werden muss zudem, ob ein neuer Bebauungsplan nötig ist.