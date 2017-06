Gericht rät dringend zum Vergleich

artikel-ansicht/dg/0/

Beide Seiten versicherten am Donnerstagnachmittag erneut, vergleichsbereit zu sein. Allein: An der Abfindungssumme scheiden sich die Geister. Die Fronten sind verhärtet. Richter André von Ossowski wird ungeachtet dessen nicht müde, den Parteien den Weg für eine "gütliche Einigung" zu ebnen. Weshalb er die Sitzung denn auch nach knapp zwei Stunden mit dem Hinweis beendete, dass er dem Protokoll einen neuerlichen Vergleichsvorschlag beifügen werde. Und dieser Vorschlag sieht so aus: Aufhebung des Arbeitsvertrags zwischen Bellay Gatzlaff (52) und der Stadt zum 30. Juni sowie Zahlung einer Abfindung von 30 000 Euro.

Zu Beginn der Sitzung hatte der Richter diese Zahl schon einmal ins Spiel gebracht. Vergeblich. Die Stadt hatte sich verhandlungsbereit gezeigt. Auch wenn die Summe deutlich über dem jüngsten Rathaus-Angebot von 20 000 Euro liege, wie Anwalt Thomas Becker erklärte. Andrea Wassermeyer und ihr Mandant Bellay Gatzlaff winkten indes nach kurzer Beratung ab. Mindestens 48 000 Euro sollten es sein, erklärte die Anwältin und verwies unter anderem auf Gehaltseinbußen Gatzlaffs. Das Wichtigste sei für ihren Mandanten jedoch, dass er "rehabilitiert" und von "den Vorwürfen entbunden" werde.

"Das ist ja wie auf dem Basar", kommentierte die Gegenseite ironisch den Verhandlungspoker. Gatzlaff, einst Dezernent und Vize-Bürgermeister, war Ende 2016 fristlos - auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - wegen angeblicher Illoyalität entlassen worden. Seit einigen Wochen steht er in den Diensten der Stadt Merseburg - als Amtsleiter für Finanzen. Gleichwohl klagt er in Eberswalde auf Weiterbeschäftigung. Was das Rathaus kategorisch ablehnt.

Unter Umständen kommt dennoch in den nächsten Wochen Bewegung in den Fall. Anstoß könnten die Ausführungen des Richters in der Streitsache, also zur Kündigung selbst, sein. Von Ossowski machte nämlich schon mal seine Rechtsauffassung deutlich: Mit der Power-Point-Präsentation, gehalten im November vor den Stadtverordneten und Anlass der fristlosen Kündigung, habe Gatzlaff den Bogen überspannt. Der Jurist sprach von einer "schweren Arbeitspflichtverletzung" und dem "Missbrauch seiner Stellung als Dezernent". Gatzlaff habe in dem Vortrag diskreditierende Äußerungen gegenüber dem Bürgermeister getroffen, etwa die vom "Maulkorberlass", und damit dessen Autorität infrage gestellt. Kritik in der Form stehe ihm nicht zu.

Insofern sei diese Präsentation durchaus ein "wichtiger Grund", um als Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung "in Erwägung zu ziehen". Gleichwohl tendiere er als Vorsitzender der Kammer in der "Gesamtschau" dazu, die fristlose Entlassung für unwirksam zu erklären, die ordentliche indes für wirksam. Eben wegen des "Loyalitätskonflikts" sowie der "verhaltens- und personenbezogenen Vorwürfe".

"Und vielleicht arbeitet ja auch die Zeit für Sie", dachte von Ossowski, an Gatzlaff gewandt, laut nach. Womit er meinte: Gatzlaff wartet in Merseburg auf seine Ernennung zum Beigeordneten. Im April war er zwar vom Stadtrat gewählt worden, doch die Ernennung steht aus. Momentan hat er "nur" einen befristeten Arbeitsvertrag als Amtsleiter. Vergütet mit der Entgeltgruppe E 13, womit er um die 1700 Euro (brutto) pro Monat weniger verdient als vorher in der Position als Dezernent in Eberswalde. Und selbst als Beigeordneter würde ihr Mandant etwa 7000 Euro weniger im Jahr bekommen als bisher, rechnete Gatzlaffs Anwältin vor.

Kein Urteil also, aber ziemlich klare Worte in einem Fall, der keinesfalls "glasklar" ist, wie Richter von Ossowski einräumte. Am 31. August wird das Verfahren fortgesetzt.