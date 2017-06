Schattenseiten des Tourismus

artikel-ansicht/dg/0/

Sie sind nicht gegen den Tourismus, verlangen aber den Schutz ihrer Privatsphäre: Anwohner aus Altkünkendorf sehen Probleme mit der wachsenden Zahl an Ausflüglern, die das Weltnaturerbe Grumsin besuchen, über Felder laufen, in die Büsche verschwinden.

Noch vor einigen Jahren hätte das niemand geglaubt: Der Buchenwald lockt Großstädter aufs Land. Naturverliebte wollen das Welterbe der Uckermark gesehen haben. Vor allem an verlängerten Wochenenden, zu Ferienzeiten und natürlich bei schönem Wetter ist Altkünkendorf mit seinem liebevoll gestalteten Informationspunkt und der ohnehin reizenden Lage beliebtes Ausflugsziel.

Allerdings zeigt der zunehmende Touristenstrom auch Schatten. "Es gibt viel zu wenig Parkplätze und Müllbehälter, die gesamte Straße ist zugeparkt, sogar die Einfahrten, in jeder Waldeinfahrt stehen Autos mit Berliner Kennzeichen", berichtet Anwohner Thomas Hinz. "Manche gehen nach der Ankunft erstmal irgendwo in die Büsche. Andere finden den Weg nicht und fragen über den Gartenzaun, wo denn überhaupt das Naturerbe ist. Gäste laufen einfach quer über die Felder. Keiner weiß, wo die ankommen. Einige machen sogar Camping. Es gibt keinen richtigen Weg dorthin, nur den an der Straße entlang."

Neueste Idee: Der Kirchturm soll einen Aussichtspunkt bekommen mit traumhaft schönem Blick in die Landschaft. Doch das ist einigen Einwohnern nun zu viel. "Wo bleiben wir eigentlich dabei?", fragt Ina Köhler. "Wir suchen Ruhe auf dem Dorf. Stattdessen kann dann jeder von oben auf die Grundstücke schauen und fotografieren. Die Privatsphäre ist aber ein schützenswerter Raum. Darin fühle ich mich bedroht."

Andere Einwohner sehen ihre ruhigen Plätze am Heiligen See und in der Natur von Touristen bevölkert. "Es blitzt an jeder Ecke, man wird auf Schritt und Tritt beobachtet, der Wald wird totgetreten, das Dorf ist völlig überfordert", so die Einschätzung von Wolfgang Roloff.

Der Unmut wächst und entzweit offenbar auch den Dorffrieden. Es gab bereits heftige Auseinandersetzungen, Drohungen und Streit. "Ich bin hier aufgewachsen", erzählt Martin Zemke. "Als Pendler komme ich nach Hause in meine Heimat, um meine Ruhe zu finden. Denn ohne Ruhe bleibt von der Altkünkendorfer Idylle nichts übrig." Keiner wende sich gegen den Tourismus, der Absatz für regionale Produkte in der ortsansässigen Brennerei schafft, der unter Umständen für Arbeitsplätze sorgt. Jedoch verlangen Anwohner im unmittelbaren Umfeld des Informationspunkts ein Konzept, das auf die steigenden Touristenströme reagiert.

"Als Bewohner fühle ich mich hier gar nicht mehr wahrgenommen", sagt Jasmin Klemke. "Niemand denkt an unsere Wünsche. Und keiner weiß, wohin das noch gehen soll." Die Bürger verlangen Kompromisse und eine Einbeziehung in die Planungen. "Wir brauchen einen Konsens zwischen den Interessen der Bevölkerung und denen der Touristen", meint Harald Schindler.

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Bewer, der sich auch mit größtem persönlichen Einsatz hinter das Weltnaturerbe stellt, kennt auch die kritischen Einstellungen. Altkünkendorf habe sich bereits vor der Anerkennung des Grumsin als Weltnaturerbe aktiv in das dazugehörige Management eingebracht. "Es gab von Anfang an eine sehr gute Zusammenarbeit", so Bewer. Jeder Einwohner habe die Möglichkeit, sich an den Ortsbeirat oder an bestehende Vereine zu wenden. "So ist es selbstverständlich, dass wir immer wieder versuchen, noch mehr Altkünkendorfer zum Mittun für ein lebendiges Altkünkendorf zu gewinnen, niemannd wird davon ausgeschlossen."

Einige Bürger sehen das offenbar anders. Sie haben jetzt einen eigenen Verein Altkünkendorf-Gemeinschaft gegründet. Es geht um die Interessen von Einwohnern. Man will einen Dorftreff gründen und sich an allen Planungen beteiligen.

Um Kompromisse bemüht ist das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, eigentlicher Auslöser der Welterbe-Anerkennung. "Mir waren die Auseinandersetzungen so noch nicht bekannt", sagt Uwe Graumann. "Wir müssen aufkommende Probleme gemeinsam lösen." Dazu existiere ein Beirat Weltnaturerbe, in dem die betroffenen Kommunen und auch Eigentümer vertreten sind.

Die Anwohner wollen jetzt den Kontakt zur Stadt suchen, um gehört zu werden. Nur beim Kirchturm-Aussichtspunkt gibt es offenbar keinen Kompromiss. Da will man notfalls gegen den Bauantrag vorgehen.