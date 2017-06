Menschenrettung statt Abiball

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Zweieinhalb Wochen lang will Janne Fenz helfen, Leben zu retten. An Bord der Seefuchs hält sie vor der libyschen Küste Ausschau nach in Seenot geratenen Flüchtlingen. Im August folgt ihr Vater Karsten ihrem Vorbild.

Am Freitag erhielt Janne Fenz an ihrem Gymnasium in Berlin-Reinickendorf die Abiturnoten. Am Montag fliegt sie nach Malta. Dort geht sie für zweieinhalb Wochen an Bord des Rettungsschiffes Seefuchs und lässt dafür sogar den Abiball sausen. "Die Frage hat sich mir nicht mehr gestellt", sagt die 18-Jährige und klingt fest entschlossen. Nach der erfolgreichen Bewerbung bei der deutschen Rettungsorganisation Sea Eye, die vor der libyschen Küste Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet, wurde sie für den Einsatz geschult und sprach auch mit früheren Crew-Mitgliedern.

"Auf alles vorbereiten kann man sich nicht", sagt Janne Fenz auf die Frage nach den psychischen Belastungen, die auf sie zukommen könnten. Besatzungen von Rettungsschiffen, die im Mittelmeer nach Flüchtlingen Ausschau halten, deren Boote zu kentern drohen oder bereits untergegangen sind, berichten auch davon, dass sie vom libyschen Militär an Rettungsaktionen gehindert wurden und hilflos zuschauen mussten. "Das wird sicher ein Schock", sagt Janne Fenz. Aber sie wolle helfen und etwas Sinnvolles tun, bevor sie einen Sprachkurs macht, um in Schweden Biotechnologie zu studieren.

Der Verein Sea Eye wurde im Herbst 2015 von dem Regensburger Unternehmer Michael Buschheuer gegründet. Die ehrenamtlichen Crew-Mitglieder sind mit wechselnden Besatzungen auf zwei Booten unterwegs: der grün lackierten Sea Eye und dem roten Seefuchs. Die beiden fast 60 Jahre alten Schiffe gehörten einst als Sternhai und Heringshai dem VEB Fischfang Sassnitz an und waren Teil der DDR-Fischfangflotte. Jetzt sind sie als Menschenretter unterwegs.

Karsten Fenz, Elektriker aus Hohen Neuendorf und Vater von Janne, sieht seine Tochter auf einer guten Mission. Die Arbeit von Sea Eye hat ihn dermaßen überzeugt, dass er selber bei der Rettungsorganisation angeheuert hat. Ab 10. August ist er ebenfalls für zweieinhalb Wochen an Bord der Seefuchs. Er opfert dafür seinen Urlaub. An- und Abreise nach Malta zahlt er selbst, nur die Verpflegung an Bord ist frei für die Besatzung.

"Wir wollen nicht tatenlos zusehen", sagt der 64-Jährige. Er können sich auch als Rentner einen dauerhaften Einsatz ab dem kommenden Jahr vorstellen. Ihm sei durchaus bewusst, dass die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, in Europa eine schwierige Zeit erwarte. Aber deshalb könne man doch nicht zusehen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken.

Mehr als 50 000 Migranten sind nach Schätzungen allein in diesem Jahr auf Booten über das Mittelmeer nach Europa gekommen, die meisten über die zentrale Route von der libyschen Küste aus. Fast alle Flüchtlinge kommen aus Südsahara-Staaten wie Nigeria, Eritrea oder Gambia. Sie seien Opfer widriger Umstände wie Krieg und Dürren, sagt Karsten Fenz.

Die Internationale Organisation für Migration hatte im Mai gemeldet, dass seit Jahresbeginn weit mehr als 1 000 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen seien. 2016 waren es mehr als 5 000 Tote. Manche bezeichnen das Mittelmeer bereits als Massengrab. Der Einsatz werde sicher nicht einfach, sagt Karsten Fenz. "Ich weiß nicht, wie man das wegsteckt." Auf der Seefuchs sind ständig acht Besatzungsmitglieder an Bord, der Kapitän gilt als erfahren. Am Osterwochenende rettete Sea Eye in einem 86-Stunden-Einsatz 970 Menschen aus einem völlig überfüllten Fischerkahn.