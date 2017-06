Dreimal Nein zu Wind-Giganten

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenow-Möglin (MOZ) Die Gemeindevertreter von Reichenow-Möglin bleiben bei ihrem Nein zu weiteren Windkraftanlagen in ihrer Kommune. Bei der Sitzung am Mittwochabend in Reichenow ging es erneut um drei Anlagen, die im Ortsteil Herzhorn errichtet werden sollen.

Die Verärgerung der anwesenden Bürger und Gemeindevertreter war nicht zu überhören. "Das ist jetzt die dritte Änderung für die Windkraftanlagen", machte Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein am Mittwochabend im Gemeindezentrum in Reichenow deutlich. Und Daniel Thiem, ebenfalls Gemeindevertreter, fügte hinzu: "Dann lehnen wir wieder ab. Wir haben nichts von den Anlagen, nicht einmal günstigere Strompreise."

Eine Frau aus den Gästereihen erinnerte an die Nachteile, die schon jetzt von den vorhandenen Windkraftanlagen ausgehen. "Wir müssen zum Beispiel mit dem Schattenwurf und den Geräuschen leben", sagte sie und fragte: "Wo bleibt denn da die Demokratie?"

Denn erneut befürchten die Bewohner von Reichenow-Möglin, dass das Landesamt für Umwelt mit Sitz in Frankfurt (Oder) als Genehmigungsbehörde grünes Licht für die Windkraftanlagen geben wird. "Das gemeindliche Einvernehmen ist bisher immer ersetzt worden", beklagte auch Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein mit Blick auf die noch geltende Regionalplanung aus dem Jahr 2004 und kritisierte nun unter anderem zu geringe Abstände zur Wohnbebauung, eine überalterte Planung und die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung. Wolf-Dieter Hickstein spricht angesichts einer Nabenhöhe von etwa 135 Metern der jetzt vorgesehenen Enercon-Anlagen von "Windkraft-Giganten", von denen nie die Rede gewesen sei.

"Wir, also der Gemeinderat und die Bürger, sind uns doch einig", meinte Ralf Hickstein und so stimmte das Gremium auch an diesem Mittwochabend dreimal einstimmig gegen die Errichtung einer Windkraftanlage. Groß ist der Unmut vor allem auch deshalb, weil die drei diskutierten Anlagen nach dem dritten Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans "Windenergienutzung" nicht mehr gebaut werden dürften. Doch der sei nun mal noch nicht bestätigt, heißt es immer wieder. Und deshalb mache der Investor jetzt Druck.

"Wenn die Anlagen dann erst einmal stehen, haben sie Bestandsschutz", sagte Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein. Was das letztlich bedeutet, wisse aber niemand. Im Moment gehe man von mindestens 20 Jahren aus, ehe überhaupt an einen Rückbau gedacht werde.

Und Hickstein wird später in der Sitzung auch noch darüber berichten, dass es für das Windeignungsgebiet Prötzel-Herzhorn eine neue Planung gibt. Ein potenzieller Investor wolle dort zwölf bis dreizehn 160 Meter hohe Windkraftanlagen errichten, erklärte er. Insgesamt hätten sich mehrere Bewerber für das Gebiet gemeldet. Der genannte Investor habe allerdings die bisher umfangreichste Planung vorgestellt. Bei dem Vorhaben sei Herzhorn jedoch noch ausgespart, erläuterte der Bürgermeister. In diesem Zipfel könnten wohl zwei, maximal drei einzelne Windkraftanlagen Platz finden.

Mit dem Thema müssten sich die Gemeindevertreter, so Wolf-Dieter Hickstein weiter, dann bei ihrer nächsten Sitzung intensiver befassen. Für die aktuelle Versammlung hätten die Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegen, um sie für die Tagesordnung berücksichtigen zu können.

Unter den Anwesenden machte sich unterdessen erneut Unruhe breit. "Wir sind hier doch schon sehr belastet", meinte eine Bürgerin und fragte: "Was können wir für die nächsten Generationen tun, um weitere Windkraftanlagen zu verhindern?" Ihre Frage zielte auf den Flächennutzungsplan, doch darin habe die Gemeinde ihre Wünsche bereits formuliert, gab nicht nur Simone Rehfeldt als Vertreterin des Amtes Barnim-Oderbruch zu bedenken. Problem sei, dass dieser erst 2006 in Kraft getreten ist. Der bis heute geltende Regionalplan stamme von 2004.

Martin Hollants verwies in dem Zusammenhang auf den aktuellen Entwurf. "Da ist im Vergleich zu früheren Planungen eine Menge gestrichen worden", erklärte er. "Auch wenn wir auf den ersten Blick davon wenig haben." Auf dem Zweiten werde aber zum Beispiel deutlich, dass einst diskutierte Flächen in Ihlow und Batzlow nicht mehr berücksichtigt seien. Die Befürchtung, dass Reichenow-Möglin einmal ringsum von Windkraftanlagen umgeben sein könnte, würde sich zumindest auf dieser Seite nicht bewahrheiten. Den anwesenden Bürgern war jedoch anzusehen, dass das Misstrauen in die Politik auch hier noch groß ist.