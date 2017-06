Job-Center verlässt das Trockendock

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Regionalstelle des Job-Centers zieht in der kommenden Woche vom Haus II am Trockendock in das Bürogebäude in der Karl-Marx-Straße 35c und ist deshalb ab Donnerstag geschlossen. Die Stadt verliert einen wichtigen Mieter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583720/

Im kreislichen Job-Center werden die Umzugskisten gepackt. Vom 29. Juni bis 3. Juli verlagert die Behörde ihren Regionalstandort vom Haus II der Stadtverwaltung in das Bürogebäude in der Karl-Marx-Straße 35c. Dort waren, nachdem die städtische Gebäudewirtschaft Anfang des Jahres ausgezogen ist, zwei Etagen frei geworden, die nun vom Landkreis angemietet wurden. Insgesamt erstreckt sich die Nebenstelle der Kreisverwaltung dann über viereinhalb Etagen. Das Jugend-, Gesundheits-, Sozial- sowie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachunsgamt hatten dort schon Büros bezogen. Sie waren vorher in einem Gebäude in der Glashüttenstraße untergebracht. Rund 130 Kreis-Mitarbeiter werden künftig in der Karl-Marx-Straße 35c ihre Büros haben. Eine weitere Außenstelle befindet sich mit der Eltern- und Familienberatung noch in der Poststraße.

Dass die Bedingungen im Haus II, das der Stadt gehört, nicht optimal für das Job-Center sind und waren, ist schon seit einigen Jahren Thema. Verschiedene Optionen wurden durchgespielt. Unter anderem wollte die Stadt den Plattenbau sanieren. Doch das scheiterte nicht zuletzt an den Kosten und der Frage, wer die übernimmt. Für den Landkreis hat sich schließlich die Möglichkeit ergeben, die benötigten Büros in der Karl-Marx-Straße 35c langfristig anzumieten. Dort befindet sich auch die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit.

Die Stadt verliert derweil einen wichtigen Mieter im Haus II. Insgesamt beträgt die Gesamtfläche des Plattenbaus fast 5000 Quadratmeter. "Der Landkreis Oder-Spree belegt mit dem bis 30. Oktober laufenden Mietvertrag eine Fläche von 2.539,56 Quadratmeter und damit knapp 50 Prozent der Gesamtmietfläche im Haus II", erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. "Nach Beendigung des Mietverhältnisses sind noch 15 bis 20 Prozent der Fläche in Nutzung durch das Archiv sowie weitere Mieter", sagt der Fachbereichsleiter. Schon in einem früheren Zusammenhang hatte Michael Reichl erklärt, dass nach einem Auszug des Landkreises monatliche Betriebskosten in Höhe von 6850 Euro nicht mehr umlagefähig sind

Die Stadt bemüht sich derweil, die freigewordenen Flächen zu vermieten. "Weiterhin werden Ersatzbüros entsprechend des Bedarfes bei der künftigen Innensanierung des Rathauses für Mitarbeiter bereitgestellt", ergänzt Michael Reichl. Auch ein Verkauf des Objektes wäre eine Option. Allerdings müsste sich dafür ein Interessent finden. In direkter Nachbarschaft stehen zwei komplett leerstehende Plattenbauten, für die ebenfalls Käufer oder Mieter gesucht werden.

Die Regionalstelle Eisenhüttenstadt des Job-Centers ist vom 29. Juni bis 3. Juli nicht erreichbar. Ab 4. Juli findet sich der Empfangsbereich am neuen Standort in der 5. Etage. Während des Umzuges kann für Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, die Rufnummer 0336635-4551 genutzt werden.