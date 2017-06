Dickhäuter grast am Ufer der Spree

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Hartmannsdorf (MOZ) Vielleicht wird er ja so etwas wie ein Wahrzeichen für Neu Hartmannsdorf: der Pappmaschee-Elefant, der seit kurzem auf der Spreewiese direkt am Abzweig in Richtung Hartmannsdorf steht. Auf alle Fälle zieht er die Blicke der Vorbeifahrenden auf sich, viele stoppen sogar für ein Foto.

Der Dickhäuter wurde von Ullrich Kiesler und seinem Sohn Janis Hartwig, die seit November in Neu Hartmannsdorf wohnen, dort platziert. Und er soll auch noch Gesellschaft bekommen. Aber der Reihe nach.

Die beiden Männer sind von Berlin aufs Land gezogen. Derzeit sind sie dabei, noch ein bis dato genutztes Lager in der Hauptstadt aufzulösen. Dabei stand der Elefant schlichtweg im Weg und wurde via Kastenwagen ins Brandenburgische überführt. Zu Herkunft erzählt Kiesler, dass die Figur einst in der Bibliothek im Rathaus Friedenau stand. Es sei gut möglich, dass sie vor vielen Jahren - an einer aufgerissenen Stelle lugt eine Zeitung mit dem Datum 7. Juli 1993 hervor - als Kunstprojekt mit Kindern entstanden ist. Der 63-Jährige kannte den grauen Koloss aus der frühen Schulzeit seines heute 25-jährigen Sohnes. "Der Elefant ist mindestens ein Jahr älter als ich", schmunzelt Janis Hartwig. Sein Vater hat die Figur zu sich genommen, als im Vorjahr im Friedenauer Rathaus eine Flüchtlingsunterkunft entstanden war. "Es wäre schade gewesen, den Elefanten einfach wegzuwerfen", sagt der junge Mann.

Nun also bevölkert er die Wiese und soll zu diesem Zweck auch wieder hübsch gemacht werden. "Wir wissen nur noch nicht wie." Wenn jemand Lust habe, dabei zu helfen, sei das sehr willkommen. Fakt ist, im Inneren steckt eine ziemlich kompakte Konstruktion, das Äußere aber müsste mit Bootsmaterial oder ähnlichem aufgearbeitet werden. "Hauptsache, er wird irgendwie wetterfest", sagt Hartwig, der das Tier wegen des Regens am Donnerstagnachmittag sicherheitshalber in Folie eingepackt hat.

Die beiden Männer freuen sich darüber, dass der graue Kerl, der übrigens den Namen Basti trägt, bei den Passanten so gut ankommt. Kiesler bemüht sich derzeit um eine Kuh in ganz ähnlicher Bauform. Sie steht im Moment noch vor einem Bioladen in Friedenau. "Und die Verkäuferin muss sie jeden Tag rein- und rausbugsieren, was beschwerlich ist." Damit aber nicht genug. Der 63-jährige Neu-Neu Hartmannsdorfer hat noch weitere Pläne. Ab kommendem Jahr sollen ein Esel und ein Schaf die Wiese bevölkern - die allerdings lebendig.