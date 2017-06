Kinder feiern ihren Awo-Hort

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Kinder sind unsere Zukunft", stand auf dem Transparent am Eingang des Hortes an der Stadtmauer. Am Freitagnachmittag wurde hier das Jubiläum, das eigentlich schon am 1. April war, gefeiert: 20 Jahre Hort unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo). "Wir sind sehr zufrieden mit dem Hort", loben übereinstimmend Peter Schulze, dessen Zwillinge Lina und Nora die Einrichtung besuchen, und Melanie Krüger, die ihren Sohn Marlo hier gut aufgehoben weiß. Was die Eltern am meisten schätzen, ist die Nähe zur Grundschule und das tolle Freizeitprogramm, das hier unter Leitung von Katherina Hennig den rund 190 Hortkindern angeboten wird.