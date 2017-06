artikel-ansicht/dg/0/

Niederfinow (MOZ) Er sollte die neue, alte Mitte Niederfinows werden. Ein Ort zum Einkaufen und Verweilen. Seit Anfang des Jahres ist der Dorfkonsum in der Hebewerkstraße geschlossen. Initiatorin Ute Peters-Pasztor blickt auf eine schöne Zeit zurück, wie sie sagt.

Das bunte "Konsum"-Schild hängt noch: Seit Jahresbeginn ist der neu gestaltete Dorfkonsum in der Hebewerkstraße in Niederfinow wieder zu. Die Initiatorin hofft, dass es nochmals weitergeht. © Andreas Gora

Regionale Lebensmittel und Säfte standen neben Ayurveda-Produkten, es gab eine Bibliothek, frisches Brot vom Bäcker nebenan, Ehrenamtliche versorgten mit frisch zubereiteten Suppen und Kuchen - das war eineinhalb Jahre im Dorfkonsum Niederfinow alles zu bekommen. Im Januar schloss der kleine Einkaufsladen wieder, der auf Initiative der ehemaligen ehrenamtlichen Bürgermeisterin Ute Peters-Pasztor und ihres Mannes Attila Pasztor entstanden war.

In den Räumlichkeiten in der Hebewerkstraße hatte es zuvor schon einmal einen Konsum gegeben. Als dieser verschwand, sah Ute Peters-Pasztor Handlungsbedarf. Gerade für die ältere Generation, für die der Weg zum nächsten Supermarkt in Eberswalde oft zu weit ist, sollte der Konsum eine Alternative darstellen. Er enthielt auch eine Poststelle. Und er sollte soziale Gemeinschaft bieten.

Ute Peters-Pasztor ist anzusehen, dass sie traurig ist über das Ende ihres Projekts. "Das waren schöne eineinhalb Jahre", sagt sie. "Ein bisschen wehmütig bin ich schon." Die frisch tapezierten, hellen Wände und übersichtlich angeordneten Regale waren der Kinder- und Jugendpsychiaterin sehr wichtig. "Ich fand immer wichtig, dass die Leute es schön finden", sagt sie.

Geschichten wie die der alten Dame mit Rollator, die vom viel jüngeren Tischler zum Tee eingeladen wird, bleiben Ute Peters-Pasztor im Gedächtnis. Sie zeugen vom Erfolg ihrer Idee. Denn darum ging es: einen Treffpunkt für jedermann zu schaffen. "Dorfzentren gehen ja auch deshalb verloren, weil es keine Funktionsorte mehr gibt", meint Peters-Pasztor.

Der Laden habe noch lange keinen Gewinn gebracht, wahrscheinlich hätte er das nie. Aber darum sei es auch nicht gegangen, so Peters-Pasztor. "Wir haben immer etwas dazugeschossen." Dafür sollten Lebensmittel gesund, regional und angemessen im Preis sein. Die gebürtige Greifswalderin hatte ein Faible für Ostprodukte wie Riesa. Wo es die noch zu kaufen gab, besorgte sie sie für das eigene Geschäft. Und auf eine Mischung kam es ihr an: Neben der Bio-Nudel gab es auch immer eine aus Vollkorn und Weizen.

Mit 93 Jahren kam Vermieterin des Hauses, Gertrud Appel, in ein Seniorenheim, die ehrenamtlichen Verkäuferinnen widmeten sich anderen Aufgaben oder gingen in Rente. Hinzu kamen gesundheitliche Einschränkungen bei Ute Peters-Pasztor, sie habe sich einfach zurücknehmen müssen. Neben dem Job sei die Belastung eh groß gewesen. Alle Zeichen deuteten ein frühzeitiges Ende des Konsums an.

"Wir dachten uns dann, wir lassen es ruhig ausklingen", so Ute Peters-Pasztor. Helfer und Verkäufer waren noch einmal zusammengekommen. Alle Beteiligten hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ob die anfänglich gute Nachfrage zu halten gewesen wäre, sei nicht klar zu beantworten.

"Vielleicht kauft ja jemand das Haus und führt den Konsum weiter", hofft Ute Peters-Pasztor. Der Blick durch die großen Fenster bleibt in jedem Fall möglich. Auch das bunte "Konsum"-Schild ist noch dran.