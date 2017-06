artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Die Märkische Oderzeitung hatte wieder die Möglichkeit, Lesern einen seltenen Einblick in ein Unternehmen zu ermöglichen. Dieses Mal konnten sie am Donnerstag an einer Führung durch BBF Bike in Hoppegarten, drittgrößter Fahrrad-Großhändler in Deutschland, teilnehmen.

200 Jahre nach der Erfindung des Rades standen neun Leser bei BBF Bike auf der großen Rampe. "Frühmorgens stehen hier überall Lkw, die die am Tag zuvor georderte Ware an die Einzelhändler ausliefern", begrüßte Stephanie Panne die neugierigen Gäste. Wenig später erklärte sie ihnen, was ein Haifisch mit Fahrrädern zu tun hat und woran man einen guten Fahrradhändler erkennt.

BBF Bike ist der drittgrößte Fahrrad-Großhändler in Deutschland. In Hoppegarten gibt es eine Lagerkapazität für 35 000 Fahrräder und 16 000 Fahrradzubehörteile, die in vier riesigen Hallen zu finden sind. Die gehörten einst zum IFA Vertrieb Berlin. "Hier ist mit 100 Mitarbeitern das Herz unseres Unternehmens, das noch acht Filialen von Ronneburg bei Gera bis München und Bielefeld unterhält. Von hier aus werden auch diese Filialen beliefert. Hier sitzen Buchhaltung, Ein- und Verkauf ... Wir sind deutschlandweit 220 Kollegen", zählte sie auf.

Fahrradhändler können hier mit einem Einkaufskorb durch die Lager wandeln und sich zwischen unzähligen Teilen entscheiden. Alles, was zu einem Fahrrad gehört, gibt es bei BBF Bike schon ab Stückzahl eins zu kaufen. Aber eben auch Zubehör von der Fahrradtasche bis zum Helm. Und alles immer in zigfacher Ausführung verschiedener Anbieter. Da staunten die Leser nicht schlecht, wie viele Varianten an Fahrradschlössern es etwa gibt. Der Fahrradhändler kann auch online ordern, bekommt die Ware dann geliefert. Sogenannte Picker, Mitarbeiter, die die Bestelllisten in den Händen halten, gehen los und suchen aus dem riesigen Lager - je rund 100 Meter lang - zusammen, was der Händler möchte.

Fahrradkunden wie die MOZ-Leser haben normalerweise keinen Zugang in dieses Reich. Corinna Würgand, Jürgen Schaefer Bettina Süren und Herbert Zühlke freuen sich umso mehr, dass sie mal gucken dürfen. Etwa auf den Zahnkranz, den Stephanie Panne in den Händen hält. "Normalerweise sind die Zacken eckig, nutzt sich der Zahnkranz im Laufe der Jahre ab, werden sie spitz. Das nennt man dann Haifisch", erklärt sie. Später steht sie im Fahrradlager, wo Räder, um Platz zu sparen am Vorderrad aufgehängt werden oder in riesige Kartons verpackt, auf den Einzelhändler warten. "Woran erkennt man einen guten Einzelhändler?", will ein Leser wissen. "Er besteht auf einer Probefahrt. Dann kann er noch einmal Details passgenau für den Kunden nachstellen. Das ist das Handwerk, das er beherrscht. Nicht umsonst ist Zweirad-Mechatroniker ein Ausbildungsberuf", erzählt Stephanie Panne.

Handarbeit mit maschineller Unterstützung gibt es in Hoppegarten auch. Peer Schöbel und seine drei Kollegen arbeiten in der Laufradproduktion. "Laufrad ist der Oberbegriff für Vorder- und Hinterrad. Davon gibt es rund 200 verschiedene Varianten, die sich je nach Nabe, Speichen und Felgen unterscheiden. Rund 26 000 Laufräder werden im Jahr von uns hier mit Speichen versehen. Standard sind 36 Speichen, meist aus Niro-Edelstahl, dreifach gekreuzt", berichtet der Chef.

"Das war superspannend", lobt zum Schluss Margitta Mühlbrot aus Birkenstein. Peter Mehlhorn sagt: "Ich war von der Masse dessen, was hier lagert, wie erschlagen." Und das galt auch für den Ausstellungsraum, in dem Räder der drei Eigenmarken - BBF Bike, Columbus und CheckerPig - sowie fremder Firmen präsentiert werden.