Hier lebten die ersten Neustädter

Brandenburg (MZV) (tms) Archäologe Dietmar Rathert kniet sichtlich begeistert in der Baugrube auf dem Hof der Steinstraße 22: "Es mag nicht allen Passanten einleuchten, aber für uns Archäologen ist das fantastisch. Wir haben Siedlungsspuren aus der Gründungszeit der Neustadt entdeckt!" Die urkundliche Ersterwähnung der Brandenburger Neustadt führt zurück ins Jahr 1196. Ihre Entstehung wird kaum zehn Jahre früher vermutet. Ihre Lage hatte viele Pluspunkte - als Insel war sie rundum von Wasser umgeben und lag direkt am Haupthandelsweg zwischen Magdeburg und Spandau. So war die spätere Steinstraße schon damals die Hauptachse durch die Neustadt und vermutlich bald besiedelt. Wie in der heutigen Steinstraße 22. Weil der neuzeitliche Eigentümer hier eine Tiefgarage plant, konnten Archäologen tiefere Einblicke in eine der seltenen unbebauten Flächen gewinnen. In der Neustadt ist die Bebauung fast geschlossen und Kelleranlagen weit in die Freiflächen ausgedehnt. Bis zu den sandigen Eiszeitschichten dringen Archäologen selten vor und treffen dabei so gut wie nie auf Neustadt-Ursprünge. Der Hof der Steinstraße 22 bietet unter den Ton-Abflussrohren das ganze Repertoire. Und dann nicht nur ein einfaches Grubenhaus. "Die Ausmaße sind 7 x 4 Meter und ein Ende ist noch nicht erreicht. Das wird ein richtiges Wohnhaus gewesen sein, vielleicht auch der Seitenflügel des Hauses, das hier ursprünglich mal an der Straße stand. Auf jeden Fall ist das Haus abgebrannt und zusammengefallen. Und weil der Ruß das Holz konserviert hat, lässt sich die Konstruktion gut ablesen", schwärmt Rathert. Am horizontalen Balken offenbaren sich vertikale Bretter als Innen- und Außenwand. Runde Stämme sind als Stützen zu deuten. Die Hohlräume waren vermutlich mit Lehm gefüllt. "Wohl eine frühe Fachwerkkonstruktion", spekuliert Rathert, der zudem einen großen Kugeltopf und Scherben geborgen hat. "Die Scherben stammen von braunem Glastrinkgeschirr mit Fadenverzierung. Das zeigt, hier wohnten besser Gestellte." Um ihre Hinterlassenschaften kümmert sich Dietmar Rathert nur noch wenige Tage. "Der Rest des Hofes ist unterkellert. Da werden wir nur noch baubegleitend gucken, ob die Steinstraße 22 weitere Geheimnisse preisgibt.